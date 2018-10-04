Когда и где смотреть матч Лиги Европы Яблонец - Динамо

В первом туре группового этапа Лиги Европы Динамо сыграло вничью 2:2 с Астаной

НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за матчем второго тура группового этапа Лиги Европы между Яблонцем и Динамо.

Поединок второго тура группового раунда Лиги Европы Яблонец (Чехия) - Динамо (Украина) начнется сегодня, 4 октября, в 22.00 по киевскому времени в Яблонце-над-Нисоу на стадионе Стршельнице.

Прямую трансляцию матча покажет телеканал Футбол 2. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.30.

Что нужно знать о Динамо накануне матча:

- сыграл вничью в первом туре группового этапа Лиги Европы на своем поле с Астаной (2:2);

- подходит к игре с трехматчевой победной серией;

- по итогам 10-ти туров занимает второе место в украинской Премьер-лиге с отставанием в четыре очка от лидера;

- не сможет рассчитывать в игре на полузащитников Беньямина Вербича (травма), Че-Че и Витора Буэно.

Что нужно знать про Яблонец накануне матча:

- проиграл в первом туре группового этапа ЛЕ на выезде Ренну (1:2);

- подходит к игре после двух кряду побед в национальном чемпионате с общим счетом 5-1;

- по итогам 10-ти туров занимает шестое место в чешской лиге с отставанием в восемь очков от лидера;

Ориентировочные составы:

Яблонец: Грубы - Голеш, Ховорла, Лишка, Ганоушек - Хюбшман - Масопуст, Травник, Поважанец, Йовович - Долежал

Динамо: Бущан - Кендзёра, Бурда, Кадар, Пиварич - Сидорчук, Буяльский - Морозюк, Гармаш, Цыганков - Беседин

НВ