Когда и где смотреть матч Лиги Европы Динамо - Ренн

В первом матче против Ренна на выезде Динамо выиграло 2:1

НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за событиями матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы между Динамо и Ренном.

Поединок четвертого тура группового раунда Лиги Европы Динамо (Украина) - Ренн (Франция) начнется сегодня, 8 ноября, в 19.55 по киевскому времени в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

Прямую трансляцию матча покажет телеканал Футбол 1. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 19.25.

Что нужно знать про Динамо накануне матча:

- занимает второе место в группе K Лиги Европы с пятью очками после ничьих с Астаной (дома), Яблонцем (в гостях) и победы над Ренном (на выезде);

- подходит к игре с двумя поражениями в трех предыдущих матчах во всех турнирах;

- по итогам 14-ти туров занимает второе место в украинской Премьер-лиге с 29 очками в активе (отставание от лидера - восемь баллов);

- не сможет рассчитывать на оборонца Ивана Пиварича и нападающего Артема Беседина (травмы), а также полузащитника Владимира Шепелева.

Что нужно знать про Ренн накануне матча:

- занимает третье место в группе K Лиги Европы с тремя очками после победы над Астаной (дома) и двух поражений от Астаны (в гостях) и Динамо (на своем поле);

- подходит к игре с двумя поражениями в четырех предыдущих матчах во всех турнирах при одной победе;

- по итогам 12-ти туров занимает 12-е место во французской Лиге 1 с 15 очками в активе (отставание от лидера - 21 балл);

- не сможет рассчитывать на полузащитников Клемана Гренье и Якоба Йоханссона.

Ориентировочные составы:

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – Шепелев, Буяльский - Цыганков, Гармаш, Сидиклей – Вербич

Ренн: Коубек – Траоре, Да Сильва, Желен, Бенсебаини – Зеффан, Буриго, Андре, Леа Силики, Дель Кастильо – Сибачо

НВ