Когда и где смотреть матч Лиги Европы Динамо - Яблонец Сегодня, 22:32 40 Цей матеріал також доступний українською В первом матче соперники разошлись миром со счетом 2:2

НВ следит за ходом матча заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между Динамо (Украина) и Яблонцем (Чехия), а также событиями вокруг него.

Поединок шестого тура группового раунда Лиги Европы Динамо - Яблонец начнется завтра, 13 декабря, в 19.55 по киевскому времени в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

Прямую трансляцию матча покажет телеканал Футбол 1. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 19.25.

Что нужно знать о Динамо накануне матча:

- уже обеспечило себе место в 1/16 финала Лиги Европы с первого места в группе;

- подходит к игре с серией из одного поражения в шести предыдущих поединках во всех турнирах при пяти победах;

- по итогам 18-ти туров занимает второе место в украинской Премьер-лиге с отставанием в семь очков от лидера Шахтера;

- не сможет рассчитывать на полузащитника Виталия Буяльского из-за травмы.

Что нужно знать про Яблонец накануне матча:

- по итогам пяти туров группового раунда Лиги Европы занимает последнее, четвертое место в группе с двумя очками и уже не поднимется выше;

- подходит к игре с серией из одной победы в четырех предыдущих поединках во всех турнирах;

- по итогам 18-ти туров занимает третье место в чешской лиге с отставанием в 13 очков от лидера Славии;

- не сможет рассчитывать на полузащитника Якуба Поважанеца из-за дисквалификации.

Ориентировочные составы:

Динамо: Бойко, Кендзера, Шабанов, Бурда, Миколенко, Сидорчук, Че Че, Сидклей, Цыганков, Шапаренко, Беседин

Яблонец: Грубы, Ганоусек, Лишка, Говорка, Голеш, Хюбшман, Соболь, Кубиста, Травник, Храмоста, Долежал

НВ