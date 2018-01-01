Когда и где смотреть матч Лиги Европы Динамо - Яблонец
НВ следит за ходом матча заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между Динамо (Украина) и Яблонцем (Чехия), а также событиями вокруг него.
Поединок шестого тура группового раунда Лиги Европы Динамо - Яблонец начнется завтра, 13 декабря, в 19.55 по киевскому времени в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.
Прямую трансляцию матча покажет телеканал Футбол 1. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 19.25.
Что нужно знать о Динамо накануне матча:
- уже обеспечило себе место в 1/16 финала Лиги Европы с первого места в группе;
- подходит к игре с серией из одного поражения в шести предыдущих поединках во всех турнирах при пяти победах;
- по итогам 18-ти туров занимает второе место в украинской Премьер-лиге с отставанием в семь очков от лидера Шахтера;
- не сможет рассчитывать на полузащитника Виталия Буяльского из-за травмы.
Что нужно знать про Яблонец накануне матча:
- по итогам пяти туров группового раунда Лиги Европы занимает последнее, четвертое место в группе с двумя очками и уже не поднимется выше;
- подходит к игре с серией из одной победы в четырех предыдущих поединках во всех турнирах;
- по итогам 18-ти туров занимает третье место в чешской лиге с отставанием в 13 очков от лидера Славии;
- не сможет рассчитывать на полузащитника Якуба Поважанеца из-за дисквалификации.
Ориентировочные составы:
Динамо: Бойко, Кендзера, Шабанов, Бурда, Миколенко, Сидорчук, Че Че, Сидклей, Цыганков, Шапаренко, Беседин
Яблонец: Грубы, Ганоусек, Лишка, Говорка, Голеш, Хюбшман, Соболь, Кубиста, Травник, Храмоста, Долежал
НВ