Когда и где смотреть матч Лиги Европы Динамо - Астана

НВ делится необходимой информацией по поводу матча первого тура группового этапа Лиги Европы между Динамо и Астаной.

Поединок первого тура группового раунда Лиги Европы Динамо (Украина) - Астана (Казахстан) начнется завтра, 20 сентября, в 19.55 по киевскому времени в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

Прямую трансляцию матча покажет телеканал Футбол 1. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 19.25.

Что нужно знать про Динамо накануне матча:

- вышло в групповой этап Лиги Европы после вылета из раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов от нидерландского Аякса;

- подходит к игре с пятиматчевой серией без побед во всех турнирах при трех ничьих;

- по итогам семи поединков занимает третье место в украинском первенстве с 14 очками в активе при игре в запасе (отставание от второй Александрии - два балла);

- не сможет рассчитывать из-за травмы на основного нападающего Артема Беседина.

Что нужно знать про Астану накануне матча:

- вышла в групповой этап Лиги Европы после вылета из третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов от хорватского Динамо Загреб, а также прохода в раунде плей-офф квалификации ЛЕ кипрского АПОЕЛа;

- подходит к игре с беспроигрышной серией в три поединка, в двух из которых победила;

- по итогам 24 матчей лидирует в казахстанской Премьер-лиге с отрывом в четыре очка от ближайшего преследователя;

- с командой временно приостановил работу украинский наставник Роман Григорчук.

Ориентировочные составы:

Динамо: Бойко - Кендзёра, Бурда, Кадар, Пиварич - Сидорчук, Буяльский - Цыганков, Шепелев, Вербич - Русин

Астана: Эрич — Рукавина, Постников, Аничич, Шомко — Маевский — Томасов, Кляйнхайслер, Мужиков, Энрике — Кабананга

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