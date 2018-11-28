Когда и где смотреть матч Лиги Европы Астана - Динамо

НВ делится нужной информацией по поводу матча пятого тура группового этапа Лиги Европы между Астаной и Динамо.
Поединок пятого тура группового раунда Лиги Европы Астана (Казахстан) - Динамо (Украина) начнется завтра, 29 ноября, в 17.50 по киевскому времени в Астане на стадионе Астана Арена.
Прямую трансляцию матча покажет телеканал Футбол 2. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 17.20.
Что нужно знать о Динамо накануне матча:
- занимает второе место в группе K Лиги Европы с восемью очками, уступая Астане первую строчку по дополнительным показателям;
- подходит к игре с серией из двух поражений в пяти матчах во всех турнирах при трех победах;
- по итогам 16-ти туров занимает третье место в украинской Премьер-лиге с 32 очками в активе (отставание от лидера Шахтера - девять баллов);
- не сможет рассчитывать на оборонца Ивана Пиварича, полузащитника Виталия Буяльского, а также нападающих Артема Беседина и Владислава Супрягу.
Что нужно знать об Астане накануне матча:
- занимает первое место в группе с восемью очками, опережая Динамо по дополнительным показателям (ничья 2:2 на выезде);
- подходит к игре с серией из трех побед кряду во всех турнирах;
- стал чемпионом Казахстана по итогам завершившегося 11 ноября сезона на внутренней арене;
- не сможет рассчитывать на полузащитника Педро Энрике (дисквалификация).
Ориентировочные составы:
Астана: Эрич, Аничич, Постников, Шомко, Рукавина, Кляйнхайслер, Маевский, Томасов, Мужиков, Алмейда, Кабананга
Динамо: Бойко, Бурда, Кадар, Миколенко, Кендзера, Шепелев, Гармаш, Цыганков, Сидклей, Шапаренко, Вербич
НВ
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