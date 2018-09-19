Когда и где смотреть матч Лиги Европы Арсенал - Ворскла

Ворскла во второй раз в истории выступит в групповом этапе Лиги Европы

НВ рассказывает все, что нужно знать желающим по поводу матча первого тура группового этапа Лиги Европы между лондонским Арсеналом и полтавской Ворсклой.

Поединок первого тура группового раунда Лиги Европы Арсенал (Англия) - Ворскла (Украина) начнется завтра, 20 сентября, в 22.00 по киевскому времени в Лондоне на стадионе Эмирейтс.

Прямую трансляцию матча покажет телеканал Футбол 2. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.30.

Что нужно знать про Арсенал накануне матча:

- вышел в групповой этап Лиги Европы благодаря шестому месту в английской Премьер-лиге (АПЛ) прошлого сезона;

- подходит к игре с трехматчевой победной серией в рамках АПЛ;

- по итогам пяти туров занимает седьмое место в АПЛ с девятью очками в активе;

Что нужно знать про Ворсклу накануне матча:

- вышла в групповой этап Лиги Европы благодаря третьему месту в украинской Премьер-лиге (УПЛ) прошлого сезона;

- подходит к игре с трехматчевой победной серией в рамках УПЛ;

- по итогам восьми туров занимает пятое место в УПЛ с 12 очками в активе;

- не сможет рассчитывать из-за травм на защитника Александра Чижова и полузащитника Дениса Васина.

Ориентировочные составы:

Арсенал: Лено - Лихтштайнер, Мавропанос, Холдинг, Монреаль - Торрейра, Гендузи - Ивоби, Мхитарян, Уэлбек - Обамеянг

Ворскла: Шуст - Пердута, Даллку, Чеснаков, Артур - Кобахидзе, Шарпар, Скляр, Ребенок - Кулач - Карека

НВ