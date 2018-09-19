Когда и где смотреть матч Лиги Европы Арсенал - Ворскла

НВ рассказывает все, что нужно знать желающим по поводу матча первого тура группового этапа Лиги Европы между лондонским Арсеналом и полтавской Ворсклой.
Поединок первого тура группового раунда Лиги Европы Арсенал (Англия) - Ворскла (Украина) начнется завтра, 20 сентября, в 22.00 по киевскому времени в Лондоне на стадионе Эмирейтс.
Прямую трансляцию матча покажет телеканал Футбол 2. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.30.
Что нужно знать про Арсенал накануне матча:
- вышел в групповой этап Лиги Европы благодаря шестому месту в английской Премьер-лиге (АПЛ) прошлого сезона;
- подходит к игре с трехматчевой победной серией в рамках АПЛ;
- по итогам пяти туров занимает седьмое место в АПЛ с девятью очками в активе;
Что нужно знать про Ворсклу накануне матча:
- вышла в групповой этап Лиги Европы благодаря третьему месту в украинской Премьер-лиге (УПЛ) прошлого сезона;
- подходит к игре с трехматчевой победной серией в рамках УПЛ;
- по итогам восьми туров занимает пятое место в УПЛ с 12 очками в активе;
- не сможет рассчитывать из-за травм на защитника Александра Чижова и полузащитника Дениса Васина.
Ориентировочные составы:
Арсенал: Лено - Лихтштайнер, Мавропанос, Холдинг, Монреаль - Торрейра, Гендузи - Ивоби, Мхитарян, Уэлбек - Обамеянг
Ворскла: Шуст - Пердута, Даллку, Чеснаков, Артур - Кобахидзе, Шарпар, Скляр, Ребенок - Кулач - Карека
НВ
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