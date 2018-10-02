Когда и где смотреть матч Лиги чемпионов Тоттенхэм - Барселона

НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за событиями матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов между Тоттенхэмом и Барселоной.

Поединок второго тура группового раунда Лиги чемпионов Тоттенхэм (Англия) - Барселона (Испания) начнется завтра, 3 октября, в 22.00 по киевскому времени в Лондоне на стадионе Уэмбли.

Прямую трансляцию матча покажет телеканал Футбол 1. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.30.

Что нужно знать про Тоттенхэм накануне матча:

- проиграл в первом туре группового этапа Лиги чемпионов на выезде Интеру (1:2);

- подходит к игре с трехматчевой победной серией во всех турнирах;

- по итогам семи туров занимает четвертое место в английской Премьер-лиге с отставанием от лидера в четыре очка;

- не сможет рассчитывать из-за травм на защитника Сержа Орье, основного полузащитника Деле Алли и нападающего Винсента Янссена; под вопросом вследствие повреждений участие вратарей Уго Льориса и Мишеля Ворма, оборонца Яна Вертонгена, а также полузащитников Мусса Дембеле и Кристиана Эриксена;

Что нужно знать про Барселону накануне матча:

- выиграла в первом туре группового этапа Лиги чемпионов на своем поле у ПСВ (4:0);

- подходит к игре с трехматчевой серией без побед во всех турнирах при одном поражении;

- по итогам семи туров лидирует в испанской Ла Лиге с 14 очками в активе;

- не сможет рассчитывать из-за дисквалификации на основного защитника Самуэля Умтити, а также вследствие травм на полузащитников Карлеса Аленью, Малкома и Сампера; под вопросом по той же причине участие оборонца Серхи Роберто.

Ориентировочные составы:

Тоттенхэм: Гассанига - Триппьер, Санчес, Алдервейрельд, Роуз - Дайер, Уинкс - Моура, Ламела, Сон Хын Мин - Кэйн

Барселона: тер Штеген - Семеду, Пике, Лангле, Альба - Видаль, Бускетс, Ракитич - Месси, Суарес, Коутиньо

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