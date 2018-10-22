Когда и где смотреть матч Лиги чемпионов Шахтер - Манчестер Сити

НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за событиями матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между Шахтером и Манчестер Сити.
Поединок третьего тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер (Украина) - Манчестер Сити (Англия) начнется завтра, 23 октября, в 22.00 по киевскому времени в Харькове на стадионе Металлист.
Прямую трансляцию матча покажет телеканал Футбол 1. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.30.
Что нужно знать про Шахтер накануне матча:
- занимает третье место в группе F Лиги чемпионов с двумя очками после ничьих с Хоффенхаймом (дома) и Лионом (в гостях);
- подходит к игре с 11-матчевой беспроигрышной серией во всех турнирах при восьми победах;
- по итогам 12-ти туров лидирует в украинской Премьер-лиге с 31 очком в активе (отрыв от ближайшего конкурента - два балла);
- не сможет рассчитывать из-за травм на оборонцев Ивана Ордеца, а также полузащитников Тайсона и Марлоса.
Что нужно знать про Манчестер Сити накануне матча:
- занимает второе место в группе F Лиги чемпионов с тремя очками после поражения от Лиона (дома) и победы над Хоффенхаймом (в гостях);
- подходит к игре с шестиматчевой беспроигрышной серией во всех турнирах при одной ничьей;
- по итогам девяти туров лидирует в английской Премьер-лиге с 23 очками в активе (опережает ближайшего конкурента по разнице мячей);
- не сможет рассчитывать на вратаря Клаудио Браво, защитников Эльякима Мангала, Данило и Фабиана Делфа, а также полузащитника Илкая Гюндогана.
Ориентировочные составы:
Шахтер: Пятов - Матвиенко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили - Майкон, Степаненко - Веллингтон Нем, Алан Патрик, Фернандо - Мораэс
Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Отаменди, Лапорт, Менди - де Брейне, Фернандиньо, Давид Сильва - Стерлинг, Агуэро, Сане
НВ
Журнал Новое Время №38
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