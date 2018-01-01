Когда и где смотреть матч Лиги чемпионов Шахтер - Лион Сегодня, 20:21 103 Цей матеріал також доступний українською В первом матче на поле Лиона соперники разошлись миром 2:2 Фото: ФК Шахтер

НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за событиями матча заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между Шахтером и Лионом.

Поединок шестого тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер (Украина) - Лион (Франция) начнется завтра, 12 декабря, в 22.00 по киевскому времени в Киеве на стадионе НСК Олимпийский из-за военного положения, которое действует в том числе в Харькове, где донецкий клуб проводит домашние матчи.

Прямую трансляцию матча покажет телеканал Футбол 2. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.30.

Что нужно знать про Шахтер накануне матча:

- выйдет в 1/8 финала, если выиграет с любым счетом, поскольку с отставанием в два очка занимает третье место в группе;

- подходит к игре с пятиматчевой беспроигрышной серией во всех турнирах при двух ничьих;

- по итогам 18-ти туров лидирует в украинской Премьер-лиге с отрывом в семь очков от ближайшего преследователя Динамо;

- не сможет рассчитывать из-за травм на оборонца Ивана Ордеца, полузащитника Дентиньо и нападающего Фернандо.

Что нужно знать про Лион накануне матча:

- выйдет в 1/8 финала, если выиграет или сыграет вничью, поскольку с отрывом в два балла занимает второе место в группе;

- подходит к игре с одним поражением в предыдущих 10-ти поединках во всех турнирах;

- по итогам 16-ти туров французской Лиги 1 занимает четвертое место с отставанием в 16 очков от лидера ПСЖ;

- не сможет рассчитывать из-за травм на защитника Лео Дюбуа и нападающего Амина Гуири.

Ориентировочные составы:

Шахтер: Пятов - Матвиенко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили - Майкон, Степаненко - Марлос, Коваленко, Тайсон - Мораес

Лион: Лопеш - Денайер, Марсело, Рафаэл - Тете, Ндомбеле, Фекир, Ауар, Менди - Траоре, Депай

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