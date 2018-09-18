Когда и где смотреть матч Лиги чемпионов Шахтер - Хоффенхайм

НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за событиями матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между Шахтером и Хоффенхаймом.

Поединок первого тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер (Украина) - Хоффенхайм (Германия) начнется завтра, 19 сентября, в 19.55 по киевскому времени в Харькове на стадионе Металлист.

Прямую трансляцию матча покажет телеканал Футбол 2. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 19.25.

Что нужно знать про Шахтер накануне матча:

- вышел в групповой этап Лиги чемпионов благодаря чемпионскому титулу в Украине;

- подходит к игре с пятиматчевой победной серией в рамках украинской Премьер-лиги;

- по итогам восьми туров лидирует в украинском первенстве с 21 очком в активе (отрыв от ближайшего конкурента - пять баллов);

- не сможет рассчитывать из-за травм на защитника Ивана Ордеца, полузащитников Дентиньо, Веллингтона Нема, Максима Малышева и Вячеслава Танковского.

Что нужно знать про Хоффенхайм накануне матча:

- вышел в групповой этап Лиги чемпионов благодаря третьему месту в немецкой Бундеслиге прошлого сезона;

- подходит к игре с серией из двух побед в предыдущих пяти поединках, четыре из которых пришлись на официальные;

- по итогам трех туров занимает 11-е место в немецкой Бундеслиге с тремя очками в активе;

- не сможет рассчитывать из-за травм на защитников Касима Нуху, Беньямина Хюбнера, Эрмина Бичакчича, Джошуа Бренета, полузащитников Надима Амири, Денниса Гайгера и Лукаса Руппа, а также нападающего Исхака Бельфодиля.

Ориентировочные составы:

Шахтер: Пятов - Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили - Степаненко, Патрик - Марлос, Тайсон, Болбат - Мораес

Хоффенхайм: Бауманн - Нордтвейт, Фогт, Пош - Кадержабек, Биттенкур, Гриллич, Цубер, Шульц - Крамарич, Салаи

НВ