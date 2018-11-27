27 ноября 2018, вторник

Когда и где смотреть матч Лиги чемпионов ПСЖ - Ливерпуль

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После четвертого тура Ливерпуль опережает ПСЖ на один балл

После четвертого тура Ливерпуль опережает ПСЖ на один балл

НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за событиями матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между ПСЖ и Ливерпулем.

Поединок пятого тура группового раунда Лиги чемпионов ПСЖ (Франция) - Ливерпуль (Англия) начнется завтра, 28 ноября, в 22.00 по киевскому времени в Париже на стадионе Парк де Пренс.

Прямую трансляцию матча покажет телеканал Футбол 1. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.30.

Что нужно знать о ПСЖ накануне матча:

- занимает третье место в группе C Лиги чемпионов с пятью очками с отставанием в один балл от лидера Наполи и второго в квартете Ливерпуля (в плей-офф выходят две лучшие команды группы);

- подходит к игре с 12-матчевой беспроигрышной серией во всех турнирах при двух ничьих;

- по итогам 14-ти туров лидирует во французской Лиге 1 с 42 очками в активе (отрыв от ближайшего конкурента - 15 баллов);

- под вопросом участие из-за травм основных нападающих Килиана Мбаппе и Неймара;

Что нужно знать про Ливерпуль накануне матча:

- занимает второе место в группе C Лиги чемпионов с шестью очками, проигрывая лидеру Наполи по личным встречам;

- подходит к игре с одним поражением в семи предыдущих матчах во всех турнирах при одной ничьей;

- по итогам 13-ти туров занимает в английской Премьер-лиге второе место с отставанием в два очка от лидера;

- под вопросом участие основного защитника Джо Гомеса.

Ориентировочные составы:

ПСЖ: Буффон - Маркиньос, Тьяго Силва, Кимпембе - Менье, Верратти, Рабьо, Бернат - Мбаппе, Кавани, Неймар

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнолд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон - Хендерсон, Вейналдум - Милнер, Фирмино, Мане - Салах

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