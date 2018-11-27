Когда и где смотреть матч Лиги чемпионов ПСЖ - Ливерпуль

После четвертого тура Ливерпуль опережает ПСЖ на один балл

НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за событиями матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между ПСЖ и Ливерпулем.

Поединок пятого тура группового раунда Лиги чемпионов ПСЖ (Франция) - Ливерпуль (Англия) начнется завтра, 28 ноября, в 22.00 по киевскому времени в Париже на стадионе Парк де Пренс.

Прямую трансляцию матча покажет телеканал Футбол 1. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.30.

Что нужно знать о ПСЖ накануне матча:

- занимает третье место в группе C Лиги чемпионов с пятью очками с отставанием в один балл от лидера Наполи и второго в квартете Ливерпуля (в плей-офф выходят две лучшие команды группы);

- подходит к игре с 12-матчевой беспроигрышной серией во всех турнирах при двух ничьих;

- по итогам 14-ти туров лидирует во французской Лиге 1 с 42 очками в активе (отрыв от ближайшего конкурента - 15 баллов);

- под вопросом участие из-за травм основных нападающих Килиана Мбаппе и Неймара;

Что нужно знать про Ливерпуль накануне матча:

- занимает второе место в группе C Лиги чемпионов с шестью очками, проигрывая лидеру Наполи по личным встречам;

- подходит к игре с одним поражением в семи предыдущих матчах во всех турнирах при одной ничьей;

- по итогам 13-ти туров занимает в английской Премьер-лиге второе место с отставанием в два очка от лидера;

- под вопросом участие основного защитника Джо Гомеса.

Ориентировочные составы:

ПСЖ: Буффон - Маркиньос, Тьяго Силва, Кимпембе - Менье, Верратти, Рабьо, Бернат - Мбаппе, Кавани, Неймар

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнолд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон - Хендерсон, Вейналдум - Милнер, Фирмино, Мане - Салах

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