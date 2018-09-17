Когда и где смотреть матч Лиги чемпионов Ливерпуль - ПСЖ

НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за событиями первого матча группового этапа Лиги чемпионов между Ливерпулем и ПСЖ.

Поединок первого тура группового раунда Лиги чемпионов Ливерпуль (Англия) - ПСЖ (Франция) начнется завтра, 18 сентября, в 22.00 по киевскому времени в британском Ливерпуле на стадионе Анфилд.

Прямую трансляцию матча покажет телеканал Футбол 2. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.30.

Что нужно знать про Ливерпуль накануне матча:

- вышел в групповой этап Лиги чемпионов благодаря четвертому месту в английском первенстве прошлого сезона;

- подходит к игре с девятиматчевой победной серией в рамках предсезонных и официальных поединков;

- по итогам пяти туров английской Премьер-лиги Ливерпуль занимает второе место с 15 очками, уступая лидеру Челси по разнице мячей;

- не сможет рассчитывать из-за травм на защитника Деяна Ловрена, полузащитника Адама Лаллану, под вопросом участие нападающего Роберто Фирмино.

Что нужно знать про ПСЖ накануне матча:

- вышел в групповой этап Лиги чемпионов благодаря чемпионскому титулу во Франции;

- подходит к игре с семиматчевой победной серией в рамках предсезонных и официальных поединков;

- по итогам пяти туров ПСЖ лидирует во французской Лиге 1 с 15 очками в активе;

- не сможет рассчитывать из-за дисквалификации на вратаря Джанлуиджи Буффона и полузащитника Марко Верратти, а также из-за травм на защитников Дани Алвеша и Левена Курзава.

Ориентировочные составы:

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, ван Дейк, Гомес, Робертсон - Милнер, Хендерсон, Кейта - Шакири, Салах, Мане

ПСЖ: Ареола - Менье, Кимпембе, Тиаго Силва, Бернат - Маркиньос, Рабьо, Ди Мария - Неймар, Кавани, Мбаппе

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