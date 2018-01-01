Когда и где смотреть матч Лиги чемпионов Ливерпуль - Наполи Сегодня, 20:57 6 Цей матеріал також доступний українською В первом матче Наполи победил Ливерпуль на своем поле 1:0

НВ делится необходимой информацией для желающих следить за поединком заключительного, шестого тура группового раунда Лиги чемпионов между Ливерпулем и Наполи.

Матч шестого тура группового раунда Лиги чемпионов Ливерпуль (Англия) - Наполи (Италия) начнется завтра, 11 декабря, в 22.00 по киевскому времени в Ливерпуле на стадионе Анфилд.

Прямую трансляцию матча покажет телеканал Футбол 2. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.30.

Что нужно знать про Ливерпуль накануне матча:

- выйдет в 1/8 финала, если победит Наполи 1:0, с разницей в два и более мячей, или в случае любой победы над Наполи и выездной осечки ПСЖ против Црвены Звезды в параллельном матче;

- подходит к игре с серией из одного поражения в шести предыдущих поединках во всех турнирах при пяти победах;

- по итогам 16-ти туров лидирует в английской Премьер-лиге с отрывом в один балл от главного преследователя Манчестер Сити;

- не сможет рассчитывать на защитников Джо Гомеса и Натаниэля Клайна.

Что нужно знать о Наполи накануне матча:

- выйдет в 1/8 финала, если выиграет, сыграет вничью или проиграет с разницей в один мяч, за исключением счета 0:1, но последний результат устроит команду в случае невыигрыша ПСЖ у Црвены Звезды;

- подходит к игре с 12-матчевой беспроигрышной серией во всех турнирах при четырех ничьих;

- по итогам 15-ти туров занимает второе место в итальянской Серии А с отставанием в восемь очков от лидера Ювентуса;

- не сможет рассчитывать на защитника Влада Кирикеша и нападающего Симоне Верди.

Ориентировочные составы:

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон - Вейналдум, Хендерсон, Кейта - Салах, Фирмино, Мане

Наполи: Оспина - Максимович, Альбиоль, Кулибали, Мариу Руи - Кальехон, Аллан, Гамшик, Руис - Инсинье, Мертенс

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