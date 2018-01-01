Когда и где смотреть матч Лиги чемпионов Ливерпуль - Наполи
НВ делится необходимой информацией для желающих следить за поединком заключительного, шестого тура группового раунда Лиги чемпионов между Ливерпулем и Наполи.
Матч шестого тура группового раунда Лиги чемпионов Ливерпуль (Англия) - Наполи (Италия) начнется завтра, 11 декабря, в 22.00 по киевскому времени в Ливерпуле на стадионе Анфилд.
Прямую трансляцию матча покажет телеканал Футбол 2. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.30.
Что нужно знать про Ливерпуль накануне матча:
- выйдет в 1/8 финала, если победит Наполи 1:0, с разницей в два и более мячей, или в случае любой победы над Наполи и выездной осечки ПСЖ против Црвены Звезды в параллельном матче;
- подходит к игре с серией из одного поражения в шести предыдущих поединках во всех турнирах при пяти победах;
- по итогам 16-ти туров лидирует в английской Премьер-лиге с отрывом в один балл от главного преследователя Манчестер Сити;
- не сможет рассчитывать на защитников Джо Гомеса и Натаниэля Клайна.
Что нужно знать о Наполи накануне матча:
- выйдет в 1/8 финала, если выиграет, сыграет вничью или проиграет с разницей в один мяч, за исключением счета 0:1, но последний результат устроит команду в случае невыигрыша ПСЖ у Црвены Звезды;
- подходит к игре с 12-матчевой беспроигрышной серией во всех турнирах при четырех ничьих;
- по итогам 15-ти туров занимает второе место в итальянской Серии А с отставанием в восемь очков от лидера Ювентуса;
- не сможет рассчитывать на защитника Влада Кирикеша и нападающего Симоне Верди.
Ориентировочные составы:
Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон - Вейналдум, Хендерсон, Кейта - Салах, Фирмино, Мане
Наполи: Оспина - Максимович, Альбиоль, Кулибали, Мариу Руи - Кальехон, Аллан, Гамшик, Руис - Инсинье, Мертенс
НВ