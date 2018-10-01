Когда и где смотреть матч Лиги чемпионов Лион - Шахтер

НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за событиями матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов между Лионом и Шахтером.
Поединок второго тура группового раунда Лиги чемпионов Лион (Франция) - Шахтер (Украина) начнется завтра, 2 октября, в 22.00 по киевскому времени в Лионе на стадионе Парк Олимпик Лионне.
Прямую трансляцию матча покажет телеканал Футбол 1. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.30.
Что нужно знать про Шахтер накануне матча:
- сыграл вничью на своем поле в первом туре против Хоффенхайма (2:2);
- подходит к игре с восьмиматчевой беспроигрышной серией во всех турнирах при семи победах;
- по итогам 10-ти туров лидирует в украинской Премьер-лиге с 27 очками в активе (отрыв от ближайшего конкурента - четыре балла);
- не сможет рассчитывать из-за травм на защитника Ивана Ордеца и полузащитника Дентиньо, по той же причине под вопросом участие игрока средней линии Веллингтона Нема.
Что нужно знать про Лион накануне матча:
- победил в первом туре на выезде в гостях Манчестер Сити (2:1);
- подходит к игре с пятиматчевой беспроигрышной серией во всех турнирах при трех победах;
- по итогам восьми туров занимает пятое место во французской Лиге 1 с 14 очками в активе (отставание от лидера 10 очков);
- не сможет рассчитывать из-за травмы на нападающего Амина Гуири.
Ориентировочные составы:
Лион: Лопеш - Дюбуа, Марсело, Морель, Марсал - Менди, Ндомбеле, Ауар - Траоре, Фекир, Депай
Шахтер: Пятов - Бутко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили - Майкон, Степаненко - Марлос, Тайсон, Фернандо - Мораэс
НВ
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