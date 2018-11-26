Когда и где смотреть матч Лиги чемпионов Хоффенхайм - Шахтер

В первом матче Шахтер и Хоффенхайм сыграли вничью 2:2

НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за событиями матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между Хоффенхаймом и Шахтером.

Поединок пятого тура группового раунда Лиги чемпионов Хоффенхайм (Германия) - Шахтер (Украина) начнется завтра, 27 ноября, в 22.00 по киевскому времени в Зинсхайме на стадионе Райн-Неккар-Арена.

Прямую трансляцию матча покажет телеканал Футбол 1. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.30.

Что нужно знать про Шахтер накануне матча:

- занимает последнее, четвертое место в группе F Лиги чемпионов с двумя очками после ничьих с Хоффенхаймом (дома), Лионом (в гостях) и двух поражений от Манчестер Сити;

- подходит к игре с серией из одного поражения в шести матчах во всех турнирах;

- по итогам 16-ти туров лидирует в украинской Премьер-лиге с 41 очком в активе (отрыв от ближайшего конкурента - восемь баллов);

- не сможет рассчитывать из-за травм на оборонцев Ивана Ордеца и Ярослава Ракицкого, а также полузащитников Фернандо и Марлоса.

Что нужно знать про Хоффенхайм накануне матча:

- занимает третье место в группе F Лиги чемпионов с тремя очками после ничьих с Шахтером (в гостях) и Лиона (дважды), а также поражения от Манчестер Сити (дома);

- подходит к игре с четырехматчевой беспроигрышной серией во всех турнирах при двух победах;

- по итогам 12-ти туров занимает в немецкой Бундеслиге с 20 очками в активе шестое место;

- не сможет рассчитывать на защитников Касима Нуху (дисквалификация), Беньямина Хюбнера (повреждение), полузащитников Надима Амири, Денниса Гайгера, Флориана Гриллича и Лукаса Руппа (травмы).

Ориентировочные составы:

Хоффенхайм: Бауманн - Акпогума, Фогт, Бичакчич - Бренет, Демирбай, Шульц, Грифо, Крамарич - Жоэлинтон, Бельфодиль

Шахтер: Пятов - Бутко, Хочолава, Матвиенко, Исмаили - Майкон, Степаненко - Веллингтон Нем, Алан Патрик, Тайсон - Мораэс

НВ