Когда и где смотреть матч Лиги чемпионов Хоффенхайм - Шахтер

НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за событиями матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между Хоффенхаймом и Шахтером.
Поединок пятого тура группового раунда Лиги чемпионов Хоффенхайм (Германия) - Шахтер (Украина) начнется завтра, 27 ноября, в 22.00 по киевскому времени в Зинсхайме на стадионе Райн-Неккар-Арена.
Прямую трансляцию матча покажет телеканал Футбол 1. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.30.
Что нужно знать про Шахтер накануне матча:
- занимает последнее, четвертое место в группе F Лиги чемпионов с двумя очками после ничьих с Хоффенхаймом (дома), Лионом (в гостях) и двух поражений от Манчестер Сити;
- подходит к игре с серией из одного поражения в шести матчах во всех турнирах;
- по итогам 16-ти туров лидирует в украинской Премьер-лиге с 41 очком в активе (отрыв от ближайшего конкурента - восемь баллов);
- не сможет рассчитывать из-за травм на оборонцев Ивана Ордеца и Ярослава Ракицкого, а также полузащитников Фернандо и Марлоса.
Что нужно знать про Хоффенхайм накануне матча:
- занимает третье место в группе F Лиги чемпионов с тремя очками после ничьих с Шахтером (в гостях) и Лиона (дважды), а также поражения от Манчестер Сити (дома);
- подходит к игре с четырехматчевой беспроигрышной серией во всех турнирах при двух победах;
- по итогам 12-ти туров занимает в немецкой Бундеслиге с 20 очками в активе шестое место;
- не сможет рассчитывать на защитников Касима Нуху (дисквалификация), Беньямина Хюбнера (повреждение), полузащитников Надима Амири, Денниса Гайгера, Флориана Гриллича и Лукаса Руппа (травмы).
Ориентировочные составы:
Хоффенхайм: Бауманн - Акпогума, Фогт, Бичакчич - Бренет, Демирбай, Шульц, Грифо, Крамарич - Жоэлинтон, Бельфодиль
Шахтер: Пятов - Бутко, Хочолава, Матвиенко, Исмаили - Майкон, Степаненко - Веллингтон Нем, Алан Патрик, Тайсон - Мораэс
НВ
«Опинион дилер» с Юлией МакГаффи
Каждую пятницу главред NV.ua о том, что, по её мнению, нельзя пропустить: самые интересные и важные материалы на сайте за неделю.Подписаться на рассылку
Комментарии
Правила комментирования