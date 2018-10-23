Когда и где смотреть матч Лиги чемпионов Барселона - Интер

НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за событиями матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между Барселоной и Интером.

Поединок третьего тура группового раунда Лиги чемпионов Барселона (Испания) - Интер (Италия) начнется завтра, 24 октября, в 22.00 по киевскому времени в Барселоне на стадионе Камп Ноу.

НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.30. Трансляцию матча в записи покажет телеканал Футбол 1 в 23.55.

Что нужно знать про Барселону накануне матча:

- занимает первое место в группе B Лиги чемпионов с шестью очками после побед над ПСВ 4:0 (дома) и Тоттенхэмом 4:2 (в гостях);

- подходит к игре с четырехматчевой беспроигрышной серией во всех турнирах при двух ничьих;

- по итогам девяти туров лидирует в испанской Примере с 18 очками в активе (отрыв от ближайшего конкурента - один балл);

- не сможет рассчитывать из-за травм на лидера атаки Лионеля Месси и защитника Томаса Вермалена.

Что нужно знать про Интер накануне матча:

- занимает второе место в группе B Лиги чемпионов с шестью очками после побед над Тоттенхэмом 2:1 (дома) и ПСВ 2:1 (в гостях);

- подходит к игре с семиматчевой победной серией во всех турнирах;

- по итогам девяти туров занимает третье место в итальянской Серии А с 19 очками в активе (отставание от лидера - шесть баллов);

- не сможет рассчитывать из-за травмы на полузащитника Раджу Наингголана.

Ориентировочные составы:

Барселона: тер Штеген - Роберто, Пике, Лангле, Альба - Бускетс, Артур, Ракитич - Коутиньо, Суарес, Дембеле

Интер: Ханданович - Врсалько, де Врей, Шкриняр, Асамоа - Весино, Брозович - Кандрева, Валеро, Бальде - Икарди

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