Когда и где смотреть матч Италия - Украина

Матчем против Италии сборная Украины будет готовиться к игре Лиги наций против Чехии

НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за событиями товарищеского поединка между сборными Италии и Украины.

Товарищеская встреча Италия - Украина состоится завтра, 10 октября, в 21.45 по киевскому времени на стадионе Луиджи Феррарис в Генуе.

Прямую трансляцию матча покажут телеканалы Украина и Футбол 1. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.15.

Что нужно знать о сборной Украины накануне матча:

- выиграла первые два поединка в групповом этапе Лиги наций на выезде против Чехии (2:1) и дома против Словакии (1:0);

- не знает поражений семь поединков кряду (пять побед), пять из которых пришлись на товарищеские встречи;

- не может рассчитывать на основных полузащитника Андрея Ярмоленко и нападающего Артема Беседина;

- готовится к поединку Лиги наций против Чехии на своем поле 16 октября.

Что нужно знать о сборной Италии накануне матча:

- сыграла вничью против Польши (1:1) на своем поле и проиграла на выезде Португалии (0:1) в групповом этапе Лиги наций;

- не знает побед четыре поединка кряду и выиграла одну встречу из девяти предыдущих;

- не сможет рассчитывать на защитников Данило Д'Амброзио и Алессио Романьоли, а также нападающих Симоне Дзадзу и Патрика Кутроне;

- готовится к поединку Лиги наций против Польши в гостях 14 октября.

Ориентировочные составы:

Италия: Доннарумма, Флоренци, Бонуччи, Кьеллини, Кришито, Жоржиньо, Бонавентура, Верратти, Кьеза, Берарди, Инсинье

Украина: Пятов, Караваев, Кривцов, Ракицкий, Матвиенко, Степаненко, Малиновский, Коноплянка, Марлос, Цыганков, Яремчук

НВ