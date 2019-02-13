Когда и где смотреть матч Лиги Европы Шахтер - Айнтрахт Сегодня, 22:03 95 Цей матеріал також доступний українською ФК Шахтер Шахтер сыграет против Айнтрахта первый официальный матч в 2019 году ФК Шахтер

НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за событиями первого матча 1/16 финала Лиги Европы между Шахтером и Айнтрахтом.



Первый поединок 1/16 финала Лиги Европы Шахтер (Украина) - Айнтрахт (Германия) начнется завтра, 14 февраля, в 22.00 по киевскому времени в Харькове на стадионе Металлист.

Прямую трансляцию матча покажет телеканал Футбол 2. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 22.00.

Что нужно знать про Шахтер накануне матча:

- попал в Лигу Европы после вылета из группового раунда Лиги чемпионов, где проиграл борьбу за выход в плей-офф Манчестер Сити и Лиону;

- подходит к игре с серией из одного поражения при четырех победах в шести матчах, которые были неофициальными;

- по итогам 18-ти туров лидирует в украинской Премьер-лиге с отрывом в семь очков;

- не сможет рассчитывать на оборонцев Ивана Ордеца и Валерия Бондаренко, а также полузащитника Дентиньо.

Что нужно знать про Айнтрахт накануне матча:

- вышел с первого места в группе, где обошел французский Марсель, киприотский Аполлон и итальянский Лацио;

- подходит к игре с серией из одной победы в пяти поединках во всех турнирах и не выиграла три предыдущих матча;

- по итогам 21-го тура занимает пятое место в немецкой Бундеслиге с отставанием в пять очков от четвертой позиции;

- под вопросом участие полузащитника Себастьяна Роде.

Ориентировочные составы:

Шахтер: Пятов - Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили - Майкон, Степаненко - Марлос, Алан Патрик, Тайсон - Мораес

Айнтрахт: Трапп - Хинтереггер, Хасебе, Н'Дика - да Коста, Фернандеш, Роде, Костич - Алле, Йович, Ребич

НВ