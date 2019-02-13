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Когда и где смотреть матч Лиги Европы Олимпиакос - Динамо

Сегодня, 20:19
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EPA

Матч против Олимпиакоса станет первым для Динамо в 2019-м году

НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за событиями первого матча 1/16 финала Лиги Европы между Динамо и Олимпиакосом.

Первый поединок 1/16 финала Лиги Европы Олимпиакос (Греция) - Динамо (Украина) начнется завтра, 14 февраля, в 19.55 по киевскому времени в Пирее на стадионе Георгиос Караискакис.

Прямую трансляцию матча покажет телеканал Футбол 1. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 19.55.

Что нужно знать про Олимпиакос накануне матча:

- вышел со второго места в группе, где уступил победу испанскому Бетису, но обошел люксембургский Дюделанж и итальянский Милан;

- подходит к игре с серией из одного поражения в 14-ти матчах во всех турнирах при 10-ти победах;

- по итогам 20-ти туров занимает второе место в греческой Суперлиге с отставанием в девять очков от лидера ПАОКа;

- под вопросом участие основных защитника Омара Элабделлауи и полузащитника Костаса Фортуниса (травмы). 

Что нужно знать про Динамо накануне матча:

- вышел с первого места в группе, где обошел чешский Яблонец, казахстанскую Астану и французский Ренн;

- подходит к игре с серией из одной победы в четырех предыдущих поединках, которые были товарищескими;

- по итогам 18-ти туров занимает второе место в украинской Премьер-лиге с отставанием в девять очков от лидера Шахтера;

- не сможет рассчитывать на неосновных оборонца Йосипа Пиварича, полузащитника Миккеля Дуэлунда и нападающего Артема Беседина (травмы).

Ориентировочные составы:

Динамо: Бойко - Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко - Буяльский, Че Че - Цыганков, Шапаренко, Вербич - Соль.

Олимпиакос: Са - Элабделлауи, Вукович, Сиссе, Кутрис - Камара, Гилерме - Поденсе, Фортунис, Христодулопулос - Герреро

НВ

Теги:   ФК Динамо (Киев) Лига Европы Футбол

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