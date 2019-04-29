Когда и где смотреть матч Лиги чемпионов Тоттенхэм - Аякс
НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за событиями первого матча полуфинала Лиги чемпионов между Тоттенхэмом и Аяксом.
Первый поединок полуфинала Лиги чемпионов Тоттенхэм (Англия) - Аякс (Нидерланды) начнется завтра, 30 апреля, в 22.00 по киевскому времени в Лондоне на стадионе Тоттенхэм Хотспур Стэдиум.
Прямую трансляцию матча покажет телеканал Футбол 1. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.30.
Что нужно знать о Тоттенхэме накануне матча:
- вышел со второго места в группе, где проиграл первую позицию Барселоне, но обошел Интер и ПСВ, после чего прошел в 1/8 финала Боруссию Дортмунд, а в четвертьфинале - Манчестер Сити;
- подходит к игре с серией из трех поражений и двух побед в предыдущих пяти поединках во всех турнирах;
- по итогам 36-ти туров занимает третье место в английской Премьер-лиге с отставанием в 11 очков от Ливерпуля, который идет вторым;
- не сможет рассчитывать на нападающих Гарри Кейна (травма) и Сон Хин Мина (дисквалификация), а также полузащитников Эрика Ламелу, Гарри Винкса и защитника Сержа Орье (все травмированы).
Что нужно знать о Аяксе накануне матча:
- вышел из группы со второго места, где проиграл первую позицию Баварии, но обошел Бенфику и АЕК, после чего прошел в 1/8 финала Реал, а в четвертьфинале - Ювентус.
- подходит к игре с серией из семи побед и одной ничьей в последних восьми матчах во всех турнирах;
- по итогам 32-х туров занимает первое место в нидерландской Эредивизии, опережая ПСВ за счет лучшей разницы забитых и пропущенных;
- не сможет рассчитывать на полузащитника Карела Ейтинга и нападающего Хассана Банде.
Тоттенхэм: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Санчес, Роуз, Дайер, Ваньяма, Эриксен, Алли, Лукас, Льоренте
Аякс: Онана, Тальяфико, Блинд, де Лихт, Мазрауи, де Йонг, ван де Беек, Шене, Нерес, Тадич, Зиеш
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