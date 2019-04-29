Когда и где смотреть матч Лиги чемпионов Тоттенхэм - Аякс Сегодня, 17:48 219 Цей матеріал також доступний українською ФК Аякс Аякс на предыдущей стадии выбил туринский Ювентус ФК Аякс

НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за событиями первого матча полуфинала Лиги чемпионов между Тоттенхэмом и Аяксом.



Первый поединок полуфинала Лиги чемпионов Тоттенхэм (Англия) - Аякс (Нидерланды) начнется завтра, 30 апреля, в 22.00 по киевскому времени в Лондоне на стадионе Тоттенхэм Хотспур Стэдиум.

Прямую трансляцию матча покажет телеканал Футбол 1. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.30.

Что нужно знать о Тоттенхэме накануне матча:

- вышел со второго места в группе, где проиграл первую позицию Барселоне, но обошел Интер и ПСВ, после чего прошел в 1/8 финала Боруссию Дортмунд, а в четвертьфинале - Манчестер Сити;

- подходит к игре с серией из трех поражений и двух побед в предыдущих пяти поединках во всех турнирах;

- по итогам 36-ти туров занимает третье место в английской Премьер-лиге с отставанием в 11 очков от Ливерпуля, который идет вторым;

- не сможет рассчитывать на нападающих Гарри Кейна (травма) и Сон Хин Мина (дисквалификация), а также полузащитников Эрика Ламелу, Гарри Винкса и защитника Сержа Орье (все травмированы).

Что нужно знать о Аяксе накануне матча:

- вышел из группы со второго места, где проиграл первую позицию Баварии, но обошел Бенфику и АЕК, после чего прошел в 1/8 финала Реал, а в четвертьфинале - Ювентус.

- подходит к игре с серией из семи побед и одной ничьей в последних восьми матчах во всех турнирах;

- по итогам 32-х туров занимает первое место в нидерландской Эредивизии, опережая ПСВ за счет лучшей разницы забитых и пропущенных;

- не сможет рассчитывать на полузащитника Карела Ейтинга и нападающего Хассана Банде.

Тоттенхэм: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Санчес, Роуз, Дайер, Ваньяма, Эриксен, Алли, Лукас, Льоренте

Аякс: Онана, Тальяфико, Блинд, де Лихт, Мазрауи, де Йонг, ван де Беек, Шене, Нерес, Тадич, Зиеш

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