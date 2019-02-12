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Когда и где смотреть матч Лиги чемпионов МЮ - ПСЖ

Вчера, 13:31
1010
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EPA

МЮ не знает поражений при новом менеджере, выиграв 10 матчей из 11-ти

НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за событиями первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между МЮ и ПСЖ.

Первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед (Англия) - Пари Сен-Жермен (Франция) начнется сегодня, 12 февраля, в 22.00 по киевскому времени в Манчестере на стадионе Олд Траффорд.

Прямую трансляцию матча покажет телеканал Футбол 1. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.30.

Что нужно знать о МЮ накануне матча:

- вышел со второго места в группе, где уступил победу Ювентусу, но обошел Янг Бойз и Валенсию;

- подходит к игре с 11-матчевой беспроигрышной серией во всех турнирах при 10-ти победах и одной ничьей - результат работы нового менеджера Оле-Гуннара Сульшера;

- по итогам 26-ти туров занимает четвертое место в английской Премьер-лиге с 51 баллом в активе (отрыв от ближайшего конкурента - один пункт);

- под вопросом участие неосновного защитника Маркоса Рохо (травма).

Что нужно знать о ПСЖ накануне матча:

- вышел с первого места в группе, где обошел Црвену Звезду, Наполи и Ливерпуль;

- подходит к игре с серией из шести побед в семи поединках во всех турнирах при одном поражении;

- по итогам 22-ти матчей лидирует во французской Лиге 1 с 59 очками в активе (отрыв от ближайшего конкурента - 10 баллов);

- не сможет рассчитывать на основных нападающих Неймара и Эдинсона Кавани, а также защитника Тома Менье (травмы)

Ориентировочные составы:

МЮ: Де Хеа - Янг, Линделеф, Джонс, Шоу - Эррера, Матич, Погба - Лингард, Рашфорд, Марсьяль

ПСЖ: Буффон - Керер, Тьяго Силва, Кимпембе, Бернат - Дани Алвеш, Маркиньос, Верратти, Ди Мария - Дракслер, Мбаппе

НВ

Теги:   ПСЖ (Paris SG) Манчестер Юнайтед Лига Чемпионов Футбол

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