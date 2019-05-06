Когда и где смотреть матч Лиги чемпионов Ливерпуль - Барселона Вчера, 21:34 553 Цей матеріал також доступний українською Reuters/John Sibley В первом матче Барселона дома победила Ливерпуль со счетом 3:0 Reuters/John Sibley

НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за событиями ответного матча полуфинала Лиги чемпионов между Ливерпулем и Барселоной.



Ответный поединок полуфинала Лиги чемпионов Ливерпуль (Англия) - Барселона (Испания) начнется сегодня, 7 мая, в 22.00 по киевскому времени в Ливерпуле на стадионе Анфилд.

Прямая трансляция матча доступна на телеканале Футбол 1. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.30. В первой встрече Барселона победила 3:0.

Что нужно знать про Ливерпуль накануне матча:

- выйдет в финал, если победит с разницей в четыре мяча;

- по итогам 37-ми туров занимает второе место в английской Премьер-лиге с отставанием в один балл от Манчестер Сити;

- подходит к игре с серией из 11-ти побед в 12-ти поединках всех турниров;

- не сможет рассчитывать на основных нападающих Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино, а также полузащитников Наби Кейта и Адама Лаллану.

Что нужно знать про Барселону накануне матча:

- выйдет в финал, если победит, сыграет вничью или проиграет с разницей в три мяча, за исключением счета 0:3;

- досрочно выиграла чемпионат Испании в позапрошлом туре;

- подходит к игре с серией из одного поражения в 13-ти предыдущих поединках всех турниров при двух ничьих;

- не сможет рассчитывать на полузащитника Рафинью и нападающего Усмана Дембеле.

Ориентировочные составы:

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон - Милнер, Фабиньо, Вейналдум - Шакири, Ориги, Мане

Барселона: тер Штеген - Семеду, Пике, Лангле, Альба - Серхи Роберто, Ракитич, Бускетс, Видаль - Суарес, Месси

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