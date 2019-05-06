Когда и где смотреть матч Лиги чемпионов Ливерпуль - Барселона
НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за событиями ответного матча полуфинала Лиги чемпионов между Ливерпулем и Барселоной.
Ответный поединок полуфинала Лиги чемпионов Ливерпуль (Англия) - Барселона (Испания) начнется сегодня, 7 мая, в 22.00 по киевскому времени в Ливерпуле на стадионе Анфилд.
Прямая трансляция матча доступна на телеканале Футбол 1. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.30. В первой встрече Барселона победила 3:0.
Что нужно знать про Ливерпуль накануне матча:
- выйдет в финал, если победит с разницей в четыре мяча;
- по итогам 37-ми туров занимает второе место в английской Премьер-лиге с отставанием в один балл от Манчестер Сити;
- подходит к игре с серией из 11-ти побед в 12-ти поединках всех турниров;
- не сможет рассчитывать на основных нападающих Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино, а также полузащитников Наби Кейта и Адама Лаллану.
Что нужно знать про Барселону накануне матча:
- выйдет в финал, если победит, сыграет вничью или проиграет с разницей в три мяча, за исключением счета 0:3;
- досрочно выиграла чемпионат Испании в позапрошлом туре;
- подходит к игре с серией из одного поражения в 13-ти предыдущих поединках всех турниров при двух ничьих;
- не сможет рассчитывать на полузащитника Рафинью и нападающего Усмана Дембеле.
Ориентировочные составы:
Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон - Милнер, Фабиньо, Вейналдум - Шакири, Ориги, Мане
Барселона: тер Штеген - Семеду, Пике, Лангле, Альба - Серхи Роберто, Ракитич, Бускетс, Видаль - Суарес, Месси
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