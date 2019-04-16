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Когда и где смотреть матч Лиги чемпионов Барселона - Манчестер Юнайтед

Вчера, 19:45
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Когда и где смотреть матч Лиги чемпионов Барселона - Манчестер Юнайтед - фото

Reuters/Lee Smith

В первом матче Барселона выиграла в гостях со счетом 1:0

НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за событиями ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов между Барселоной и Манчестер Юнайтед.

Ответный поединок четвертьфинала Лиги чемпионов Барселона (Испания) - Манчестер Юнайтед (Англия) начнется сегодня, 16 апреля, в 22.00 по киевскому времени в Барселоне на стадионе Камп Ноу. Первый матч закончился победой Барселоны - 1:0.

Прямую трансляцию матча покажет телеканал Футбол 1. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.30.

Что нужно знать про Барселону накануне матча:

- выиграла группу, в которую также попали Тоттенхэм, Интер и ПСВ.

- выйдет в полуфинал, если выиграет или сыграет вничью;

- подходит к игре с серией из восьми поединков без поражений во всех турнирах при двух ничьих; 

- по итогам 32-го тура лидирует в испанской Примере с отрывом в девять очков от ближайшего преследователя;

- не сможет рассчитывать на полузащитника Рафинью.

Что нужно знать про МЮ накануне матча:

- занял второе место в группе, проиграв первое Ювентусу, но обойдя Валенсию и Янг Бойз.

- выйдет в полуфинал, если победит (победа 1:0 переведет игру в дополнительное время);

- подходит к игре с серией из двух побед в шести поединках во всех турнирах при четырех поражениях;

- по итогам 33-х туров занимает пятое место в английской Премьер-лиге с отставанием в два очка от зоны Лиги чемпионов;

- не сможет рассчитывать на оборонцев Антонио Валенсию, Эрика Байи, Маттео Дармиана (травмы) и Люка Шоу (дисквалификация), а также полузащитника Андера Эрреру (повреждение).

Ориентировочные составы:

МЮ: Де Хеа - Далот, Линделёф, Смоллинг, Янг - Фред, Мактоминэй, Матич - Погба - Рашфорд, Марсьяль

Барселона: тер Штеген - Семеду, Пике, Лангле, Альба - Ракитич, Бускетс, Артур - Месси, Суарес, Дембеле

НВ

Теги:   Манчестер Юнайтед ФК Барселона Лига Чемпионов Футбол

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