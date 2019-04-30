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Когда и где смотреть матч Лиги чемпионов Барселона - Ливерпуль

Сегодня, 17:14
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Когда и где смотреть матч Лиги чемпионов Барселона - Ливерпуль - фото

Reuters/Carl Recine

На предыдущих раундах плей-офф Барселона выбила Лион и Манчестер Юнайтед

НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за событиями первого матча полуфинала Лиги чемпионов между Барселоной и Ливерпулем.

Первый поединок полуфинала Лиги чемпионов Барселона (Испания) - Ливерпуль (Англия) начнется завтра, 1 мая, в 22.00 по киевскому времени в Барселоне на стадионе Камп Ноу.

Прямую трансляцию матча покажет телеканал Футбол 2. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.30.

Что нужно знать о Барселоне накануне матча:

- выиграла группу, в которую также попали Тоттенхэм, Интер и ПСВ, после чего прошла в 1/8 финала Лион, а в четвертьфинале - Манчестер Юнайтед;

- подходит к игре с 12-матчевой серией без поражений при двух ничьих во всех турнирах;

- По итогам 35 туров Барселона лидирует в испанской Примере, оформив в прошлом туре 26-е чемпионство страны в своей истории;

- не сможет рассчитывать на полузащитника Рафинью.

Что нужно знать о Ливерпуле накануне матча:

- вышел из группы со второго места, опередив Наполи и Црвену Звезду и уступив первое место ПСЖ, после чего прошел в 1/8 финала Баварию, а в четвертьфинале - Порту;

- по итогам 36-ти туров занимает второе место в английской Премьер-лиге, уступая лидеру Манчестер Сити один балл;

- подходит к игре с 10-матчевой победной серией во всех турнирах;

- под вопросом участие в игре нападающего Роберто Фирмино и полузащитников Фабиньо и Адама Лалланы.

Ориентировочные составы:

Барселона: тер Штеген; Серджио Роберто, Пике, Лангле, Альба; Ракитич, Бускетс, Артур; Месси, Суарес, Коутиньо.

Ливерпуль: Алиссон; Александр-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон; Фабиньо, Хендерсон, Вайналдум; Салах, Фирмино, Мане.

НВ

Теги:   Футбол ФК Ливерпуль ФК Барселона Лига Чемпионов

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