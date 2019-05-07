Когда и где смотреть матч Лиги чемпионов Аякс - Тоттенхэм Вчера, 20:26 222 Цей матеріал також доступний українською Reuters/Andrew Couldridge В первом матче Аякс со счетом 1:0 победил Тоттенхэм в гостях Reuters/Andrew Couldridge

НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за событиями ответного матча полуфинала Лиги чемпионов между Аяксом и Тоттенхэмом.



Ответный поединок полуфинала Лиги чемпионов Аякс (Нидерланды) - Тоттенхэм (Англия) начнется завтра, 8 мая, в 22.00 по киевскому времени в Амстердаме на стадионе Йохан Кройф Арена.

Прямая трансляция матча будет доступна на телеканале Футбол 2. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.30. В первой встрече Аякс победил 1:0.

Что нужно знать про Аякс накануне матча:

- выйдет в финал, если победит или сыграет вничью;

- по итогам 32-х туров лидирует в нидерландской Эредивизии, опережая ПСВ по разнице мячей;

- подходит к игре с 10-матчевой беспроигрышной серией во всех турнирах при девяти победах (шести кряду в последних играх);

- не сможет рассчитывать на полузащитника Карела Эйтинга и нападающего Хассана Банде (травмы);

Что нужно знать про Тоттенхэм накануне матча:

- выйдет в финал, если победит, за исключением счета 1:0;

- по итогам 37-ми туров занимает четвертое место в английской Премьер-лиге с отставанием в один балл от третьего Челси;

- подходит к игре с серией из четырех поражений в пяти предыдущих матчах (трех кряду в последних поединках) всех турниров;

- не сможет рассчитывать на основных оборонца Давинсона Санчеса, полузащитника Харри Уинкса и нападающего Харри Кэйна.

Ориентировочные составы:

Аякс: Онана - Мазрауи, Блинд, де Лигт, Тальяфико - де Йонг, ван де Бек, Шене - Зиеш, Тадич, Нереш

Тоттенхэм: Льорис - Триппьер, Альдервейрельд, Вертонген, Роуз - Сиссоко, Ваньяма - Алли, Эриксен, Лукас Моура - Сон

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