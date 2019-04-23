Когда и где смотреть матч Динамо - Шахтер Вчера, 18:24 538 Цей матеріал також доступний українською ФК Шахтер Динамо на семь очков отстает от Шахтера ФК Шахтер

НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за событиями матча 25-го тура украинской Премьер-лиги между Динамо и Шахтером.



Поединок 25-го тура украинской Премьер-лиги Динамо - Шахтер начнется завтра, 24 апреля, в 18.30 по киевскому времени в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

Прямую трансляцию матча покажет телеканал 2+2. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 18.00.

Что нужно знать про Динамо накануне матча:

- занимает второе место в Премьер-лиге, отставая от Шахтера на семь очков;

- потерпело два поражения в шести предыдущих матчах всех турниров при четырех победах;

- в прошлом туре победило на выезде Мариуполь 1:0.

- не сможет рассчитывать из-за травм и дисквалификации на оборонца Йосипа Пиварича, полузащитников Дениса Гермаша и Миккеля Дуэлунда, а также нападающих Франа Соля и Артема Беседина.

Что нужно знать про Шахтер накануне матча:

- лидирует в Премьер-лиге с отрывом в семь очков от главного преследователя Динамо;

- выиграл девять предыдущих поединков кряду во всех турнирах;

- в предыдущей игре победил Динамо в четвертьфинале Кубка Украины;

- не сможет рассчитывать на полузащитника Марлоса (травма).

Ориентировочные составы:

Динамо: Бойко - Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко - Шепелев, Буяльский - Сидклей, Шапаренко, Цыганков - Вербич

Шахтер: Пятов - Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Степаненко, Алан Патрик - Тайсон, Коваленко, Соломон - Мораес

НВ