Кочевник. Уругвайский футболист попал в книгу рекордов Гиннеса, сменив более 25 клубов за карьеру

Себастьян Абреу поиграл уже в 26 клубах за профессиональную карьеру.

Бывший игрок сборной Уругвая нападающий Себастьян Абреу получил гиннессовский сертификат за то, что сменил рекордное количество клубов в течение карьеры, сообщает Goal.com.





41-летний игрок поиграл уже в 26 клубах за профессиональную карьеру.

В течение всей футбольной карьеры Абреу выступал за такие клубы, как Дефенсор, Сан Лоренцо, Депортиво Ла Корунья, Гремио, Эстудиантес, Насьональ, Крус Асуль, Америка, Дорадос де Синалоа, Монтеррей, Сан Луис, Тигрес, Ривер Плейт, Бейтар, Реал Сосьедад, Арис, Ботафого, Фигейренсе, Росарио Сентраль, Аукас, Соль де Америка, Санта Текла, Бангу, Сентраль Эспаньол, Пуэрто Монтт и Аудакс Итальяно, где он выступает сейчас.

"Честно говоря, я никогда не пытался попасть в Книгу рекордов Гиннесса, но сертификат от них меня очень сильно осчастливил", — сказал игрок.

Этой зимой рекордом отметились также английские клубы - за зимнее трансферное окно они потратили 489 млн евро на новых игроков.