Ключевой защитник Шахтера рискует пропустить матч с Динамо — СМИ Сегодня, 14:07 189 Цей матеріал також доступний українською ФК Шахтер Исмаили не тренировался перед матчем с Динамо ФК Шахтер

Ключевой защитник Шахтера Исмаили может пропустить поединок 30-го тура украинской Премьер-лиги против Динамо, сообщает Tribuna.com.

По информации портала, бразильский футболист не тренировался накануне поединка, который состоится 22 мая в Харькове на стадионе Металлист.

Защитник травмировался по ходу тренировки перед игрой против Зари в 29-м туре, но появился в основном составе, после чего был заменен на 77-й минуте, когда почувствовал боль.

В нынешнем сезоне Исмаили провел 39 поединков, забил два мяча и сделал 12 результативных передач во всех турнирах.

19 мая Шахтер победил Зарю со счетом 1:0 в матче 29-го тура украинской Премьер-лиги и стал чемпионом сезона 2018/19.

Тем самым «Горняки» досрочно оформили чемпионство Украины в сезоне 2018/19 и стали самым титулованным футбольным клубом страны со времен ее независимости.