Ключевой полузащитник сборной Украины восстановится к матчам против Сербии и Люксембурга - СМИ Сегодня, 01:46 81 Цей матеріал також доступний українською ФФУ Марлос (в центре) примерно через две недели вернется к тренировкам ФФУ

Ключевой полузащитник сборной Украины Марлос успеет вернуться после травмы к матчам отбора на Евро-2020 против Сербии 7 июня и Люксембурга 10 июня, сообщает Команда №1.



По информации портала, футболист Шахтера уже вовсю занимается в тренажерном зале после операции на паховых кольцах.

Как отмечает ресурс, предполагается, что приблизительно через две недели натурализованный бразилец вернется к тренировкам.

Тем самым в таком случае Марлос успеет сыграть в заключительных поединках украинской Премьер-лиги нынешнего сезона.

В начале апреля сообщалось, что ведущий полузащитник Шахтера выбыл из-за травмы на шесть недель.

Ранее из-за травмы приводящей мышцы бедра Марлос не помог сборной Украины во втором туре отбора Евро-2020 против команды Люксембурга.

