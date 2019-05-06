Ключевой полузащитник Динамо рассказал, когда вернется на поле
Один из ведущих полузащитников Динамо Беньямин Вербич назвал сроки возращения в игру после травмы.
В комментарии FootballHub словенский футболист признался, что перенес операцию, которая прошла, как и ожидалось.
"Сейчас я прохожу реабилитацию. Если все будет хорошо, смогу вернуться уже через месяц", - добавил Вербич.
На днях полузащитник Динамо сообщил, что был прооперирован в Германии.
Вербич получил травму в матче 25 тура украинской Премьер-лиги против донецкого Шахтера (0:0).
Позже футболист заявил, что сказалась старая травма, которая беспокоит его около двух месяцев.