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Ключевой полузащитник Динамо рассказал, когда вернется на поле

Вчера, 13:38
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Ключевой полузащитник Динамо рассказал, когда вернется на поле - фото

ФК Динамо via Facebook

Вербич должен вернуться через месяц

Один из ведущих полузащитников Динамо Беньямин Вербич назвал сроки возращения в игру после травмы.

В комментарии FootballHub словенский футболист признался, что перенес операцию, которая прошла, как и ожидалось.

"Сейчас я прохожу реабилитацию. Если все будет хорошо, смогу вернуться уже через месяц", - добавил Вербич.

На днях полузащитник Динамо сообщил, что был прооперирован в Германии.

Вербич получил травму в матче 25 тура украинской Премьер-лиги против донецкого Шахтера (0:0).

Позже футболист заявил, что сказалась старая травма, которая беспокоит его около двух месяцев.

Теги:   Беньямин Вербич ФК Динамо (Киев) Футбол

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