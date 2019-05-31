Елена Стяжкина
Советский язык — минное поле замедленного действия
Кристина Бердинских
Зе Команда. К кому прислушивается Зеленский?
Тимофей Милованов
Между Украиной и МВФ. В чем проблема?
Дмитрий Яблоновский
Лакомый кусок для популистов
Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

Ключевой игрок Ливерпуля восстановился до финала Лиги чемпионов

Вчера, 23:44
Цей матеріал також доступний українською
Ключевой игрок Ливерпуля восстановился до финала Лиги чемпионов - фото

REUTERS/Carl Recine

Фирмино успел восстановиться к финалу Лиги чемпионов

Один из лидеров Ливерпуля бразилец Роберто Фирмино успел восстановиться от травмы к финалу Лиги чемпионов против лондонского Тоттенхэма.

Это подтвердил главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп, сообщает официальный сайт Ливерпуля.

«Выйдет ли он в основе? Давайте вам Почеттино (главный тренер Тоттенхэма) сначала свой состав назовет, а потом позвоните мне и я продиктую свой. Если этого не произойдет, я бы оставил пару вопросов открытыми», — сказал Клопп.

В этом сезон Фирмино сыграл в 47 матчах Ливерпуля во всех турнирах, забив 16 голов и отдав 8 результативных передач.

Финал Лиги чемпионов Тоттенхэм — Ливерпуль состоится завтра, 1 июня, в Мадриде на стадионе Ванда Метрополитано. Матч начнется в 22:00.

Ранее сообщалось, что лидер Тоттенхэма нападающий Гарри Кейн восстановился от травмы и может сыграть в финале Лиги чемпионов против Ливерпуля.

Теги:   Футбол Роберто Фирмино Лига Чемпионов Тоттенхэм ФК Ливерпуль

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

ТОП 3

Футбол

Вчера, 00:45

img
Норвежец забил девять голов в одном матче на молодежном чемпионате мира — видео
3675
Футбол

Вчера, 22:29

img
Шевченко исключил пятерых игроков из сборной Украины
1639
Футбол

30 мая, 02:11

img
Кто проклял Арсенал? Реакция соцсетей на победу Челси в Лиге Европы
1622

Главное

Футбол

Вчера, 20:24

img
Когда и где смотреть финал Лиги чемпионов Тоттенхэм — Ливерпуль
Компании/Рынки

Вчера, 10:52

img
Зеленский подал заявки на регистрацию пяти товарных знаков
Политика

Вчера, 10:41

img
Совладелец Квартала 95 о войне на Донбассе: Ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны