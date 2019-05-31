Ключевой игрок Ливерпуля восстановился до финала Лиги чемпионов Вчера, 23:44 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Carl Recine Фирмино успел восстановиться к финалу Лиги чемпионов REUTERS/Carl Recine

Один из лидеров Ливерпуля бразилец Роберто Фирмино успел восстановиться от травмы к финалу Лиги чемпионов против лондонского Тоттенхэма.

Это подтвердил главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп, сообщает официальный сайт Ливерпуля.

«Выйдет ли он в основе? Давайте вам Почеттино (главный тренер Тоттенхэма) сначала свой состав назовет, а потом позвоните мне и я продиктую свой. Если этого не произойдет, я бы оставил пару вопросов открытыми», — сказал Клопп.

В этом сезон Фирмино сыграл в 47 матчах Ливерпуля во всех турнирах, забив 16 голов и отдав 8 результативных передач.



Финал Лиги чемпионов Тоттенхэм — Ливерпуль состоится завтра, 1 июня, в Мадриде на стадионе Ванда Метрополитано. Матч начнется в 22:00.



Ранее сообщалось, что лидер Тоттенхэма нападающий Гарри Кейн восстановился от травмы и может сыграть в финале Лиги чемпионов против Ливерпуля.