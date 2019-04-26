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Ключевой игрок Динамо прокомментировал полученную в матче с Шахтером травму

Сегодня, 03:01
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Ключевой игрок Динамо прокомментировал полученную в матче с Шахтером травму - фото

ФК Динамо

Вербич (слева) посетовал, что повреждение помешало ему проявить себя в игре с Шахтером

Ключевой полузащитник Динамо Беньямин Вербич высказался по поводу полученного повреждения в поединке 25-го тура украинской Премьер-лиги против Шахтера.

В комментарии официальному сайту киевского клуба словенский футболист признался, что на самом деле эта травма беспокоит его около двух месяцев.

По словам 25-летнего атакующего игрока, в игре против Шахтера повреждение снова дало о себе знать, поэтому не позволило ему показать свой лучший футбол.

"Посмотрим, что с этим можно сделать ...", - добавил Вербич.

Позже полузащитник киевского клуба в своем аккаунте в Instagram поблагодарил фанатов за поддержку команды, а также хорошие сообщения в связи с травмой.

Незабитый пенальти на последней минуте не позволил лидеру Шахтеру победить своего главного преследователя Динамо в матче украинской Премьер-лиги - 0:0.

Теги:   Премьер-лига Украины Беньямин Вербич ФК Шахтер ФК Динамо (Киев) Футбол

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