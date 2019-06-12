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Клубы украинской Премьер-лиги в нарушение регламента проголосовали за сохранение Олимпика в УПЛ

Сегодня, 14:24
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Клубы украинской Премьер-лиги в нарушение регламента проголосовали за сохранение Олимпика в УПЛ - фото

ФК Олимпик

Олимпик продолжит выступления в Премьер-лиге вопреки регламенту

Клубы украинской Премьер-лиги (УПЛ) в нарушение регламента проголосовали за выдачу аттестата Олимпику, чьи молодежные команды дисквалифицированы за договорные матчи, благодаря чему тот остается в УПЛ, сообщает журналист Кирилл Крыжановский.

На своей странице в Facebook Крыжановский предсказывает, что подтверждение этого решения в Украинской ассоциации футбола (УАФ) будет лишь формальностью.

Как отмечает ведущий программы Профутбол на телеканале 2+2 Игорь Цыганык в своем аккаунте в Twitter, донецкий клуб поддержали все участники УПЛ.

Тем самым, добавляет журналист, они легализовали договорные матчи в украинском футболе и коррупцию в целом, а значит, проведение поединков с фиксированным результатом будет и в дальнейшем.

«Теперь пусть больше никто не плачется, что кто-то кому-то сдает или судьи берут деньги. Клубы сами виноваты», — резюмирует Цыганык.

Сообщалось, что УАФ отказала в аттестате на сезон 2019/2020 годов Олимпику, занявшему девятое место в УПЛ, из-за дисквалификации его молодежной и юниорской команд за договорные матчи, а по регламенту они нужны для участия в лиге.

Теги:   ФК Олимпик Олимпик Донецк Премьер-лига Украины Футбол

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