Клубы украинской Премьер-лиги определились, кто заменит Полтаву в УПЛ

Вопрос членства Черноморца в УПЛ еще будет рассмотрен исполкомом ФФУ

Клубы украинской Премьер-лиги (УПЛ) единогласно проголосовали за то, чтобы новичка УПЛ Полтаву, которая объявила о роспуске команды, заменил покинувший элиту по итогам прошедшего сезона Черноморец.

Как сообщает официальный сайт лиги, на этом же голосовании участники первенства исключили несбывшегося новичка. Вопрос членства Черноморца в УПЛ еще будет рассмотрен исполкомом Федерации футбола Украины (ФФУ).

По словам президента Премьер-лиги Томаса Гримма, принимая это решение, организация руководствовалась соображениями целостности и беспрерывности соревнования, поскольку новый сезон начнется меньше, чем через месяц, поэтому ей пришлось действовать быстро, придерживаясь регламента и статута УПЛ.

"В течение двух дней мы определили клубы, которые могут претендовать на участие в УПЛ, проконсультировались с ФФУ о результатах прохождения ими процедуры аттестации, а также пригласили эти клубы срочно подтвердить желание и готовность играть в Премьер-лиге в следующем сезоне", - пояснил функционер.

На голосование также выносилась кандидатура Зирки, занявшей 10-е место в УПЛ минувшей кампании. Также рассматривались кандидатуры перволигового Ингульца (Петрово) и Феникса (Буча), но первый сообщил, что не сможет исполнить требование сформировать команды для участия в молодежных соревнованиях, а второй не прошел аттестацию ФФУ.

Ранее руководство ФК Полтава, которая по итогам прошлого сезона вышла в Премьер-лигу, объявило о роспуске команды из-за недопуска клубного стадиона Локомотив и проблемами с организацией домашних матчей на другом стадионе города и дополнительными расходами в случае переезда в Сумы.