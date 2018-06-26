Клубу Коломойского досталась половина от суммы перехода вратаря сборной Украины в Реал - журналист

Лунин перешел в Зарю из Днепра летом 2017 года

Футбольный клуб Днепр, который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, получит половину от суммы трансфера вратаря сборной Украины Андрея Лунина из Зари в Реал, сообщил журналист Сергей Болотников в шоу ТаТоТаке.

По его информации, такой договоренности Днепр и Заря достигли при переходе 19-летнего голкипера в луганский клуб летом 2017 года.

На днях Лунин перешел в Реал. Контракт футболиста рассчитан на шесть лет.

По данным СМИ, сделка оценивается в 9 млн евро, тогда как еще 4,4 млн евро Заря может получить в качестве бонусов.

Сообщалось, что Днепр из-за долгов понизился в классе. Тем самым финалист Лиги Европы 2015 года покидает Вторую лигу, а значит лишается профессионального статуса.

Позже появилась информация, что клуб продолжит своё существование, но вне профессионального футбола.