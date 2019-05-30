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Клуб украинской Премьер-лиги рискует вылететь из-за невыдачи аттестата — журналист

Сегодня, 15:44
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Клуб украинской Премьер-лиги рискует вылететь из-за невыдачи аттестата — журналист - фото

ФК Олимпик

Олимпик может покинуть Премьер-лигу по итогам сезона

Украинская ассоциация футбола отказала в аттестате на сезон 2019/2020 годов Олимпику, занявшему девятое место в Премьер-лиге (УПЛ), сообщает журналист Кирилл Крыжановский.

В своем аккаунте в Telegram он написал, что причиной стала дисквалификация молодежной и юниорской команд Олимпика за договорные матчи, тогда как по регламенту они нужны для участия в УПЛ.

По словам Крыжановского, клуб уже подал апелляцию на решение о дисквалификации, но пока что подвижек нет, и теперь дончане обратились к другим участникам лиги с непубличным обращением поддержать их в этой ситуации.

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По информации журналиста, далеко не все клубы по неизвестным для него причинам поддержат инициативу Олимпика, который тем самым добивается для себя исключения.

Как добавляет Крыжановский, вопрос о том, кто в таком случае заменит команду в Премьер-лиге, остается открытым. Варианты — либо проигравший в плей-офф на вылет из УПЛ, либо уже вылетевший Арсенал-Киев.

Накануне по итогам заключительного тура Арсенал-Киев вылетел из Премьер-лиги, тогда как участниками плей-офф за право остаться в УПЛ стали Карпаты и Черноморец, которые сыграют с представителями Первой лиги Волынью и Колосом соответственно.

Теги:   ФФУ ФК Олимпик Олимпик Донецк Премьер-лига Украины Футбол

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