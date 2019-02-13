Клуб украинской Премьер-лиги объявил о подписании нападающего Шахтера
Участник украинской Премьер-лиги Мариуполь объявил о подписании нападающего Шахтера Даниила Сикана.
Как сообщает официальный сайт клуба из приазовского города, 17-летний футболист проведе в новой команде остаток сезона до лета 2019-го года.
Согласно информации медиа, игрок юношеской сборной Украины уже участвует в турецких спаррингах Мариуполя, который готовится ко второй части текущей кампании.
В составе команды Александра Бабича также выступают еще два нападающих Шахтера - Андрей Борячук и Александр Зубков.
В январе донецкий клуб объявил о подписании форварда львовских Карпат Даниила Сикана.
Нападающий заключил с чемпионом Украины трудовой договор на трехлетний период - до конца 2021-го года.