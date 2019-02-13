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Клуб украинской Премьер-лиги объявил о подписании нападающего Шахтера

Сегодня, 17:46
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ФК Мариуполь

Сикан проведет в Мариуполе остаток нынешнего сезона

Участник украинской Премьер-лиги Мариуполь объявил о подписании нападающего Шахтера Даниила Сикана.

Как сообщает официальный сайт клуба из приазовского города, 17-летний футболист проведе в новой команде остаток сезона до лета 2019-го года.

Согласно информации медиа, игрок юношеской сборной Украины уже участвует в турецких спаррингах Мариуполя, который готовится ко второй части текущей кампании. 

В составе команды Александра Бабича также выступают еще два нападающих Шахтера - Андрей Борячук и Александр Зубков.

В январе донецкий клуб объявил о подписании форварда львовских Карпат Даниила Сикана.

Нападающий заключил с чемпионом Украины трудовой договор на трехлетний период - до конца 2021-го года.

Теги:   Трансферы ФК Мариуполь ФК Шахтер Футбол

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