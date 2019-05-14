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Клуб украинской Премьер-лиги близок к прекращению существования — журналист

14 мая, 20:36
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Клуб украинской Премьер-лиги близок к прекращению существования — журналист - фото

ФК Львов

Львов занимает шестое место в УПЛ

Футбольный клуб Львов, выступающий в украинскии Премьер-лиги, может прекратить свое существование, сообщил журналист Игорь Цыганик в программе Цыганик LIVE.

По словам журналиста, ему стало известно, что руководство Львова начало терять интерес к клубу, а политика менеджеров, которые сделали ставку на приглашение игроков из Бразилии, себя не оправдывает.

Цыганик заявил, что целью менеджеров клуба было зарабатывания денег на продаже бразильских футболистов украинским грандам.

«Уже ходят слухи, что собираются закрывать этот проект или передавать его в какие-то другие руки. Сейчас уже идет поиск потенциальных инвесторов, которые могли бы вложиться в этот клуб. Но перспективы у Львова нет», — сказал Цыганик.

В прошлом туре украинской Премьер-лиги Львов проиграл Маируполю 0:1. На данный момент клуб занимает шестое место в чемпионской группе.

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины ФК Львов

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