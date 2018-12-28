Клуб украинской Премьер-лиги запросил у Шахтера 1 млн долларов за игрока - медиа Сегодня, 19:53 30 Цей матеріал також доступний українською Фото: ФК Александрия Александрию не устраивает предложение в 600 тыс. долларов за Бондаренко - СМИ

Участник украинской Премьер-лиги Александрия требует у Шахтера 1 млн долларов за своего защитника Валерия Бондаренко, сообщает FootBoom.

По информации портала, клуб из Кировоградской области не устраивает предложение чемпиона Украины в размере 600 тысяч долларов.

Как отмечает ресурс со ссылкой на свои источники, переговоры между сторонами по поводу потенциального трансфера продолжаются.

Сообщалось, что Шахтер сделал предложение в размере 600 тысяч долларов идущей на третьем месте в украинской Премьер-лиге Александрии за Бондаренко.

Ранее наставник Александрии Владимир Шаран заявил, что на одного его подопечного есть серьезный спрос со стороны одного из украинских грандов.

Перед этим появилась информация, что Шахтер подписал 18-летнего бразильского полузащитника португальского Эшторила Маркуша Антонио.