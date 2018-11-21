Клуб украинской Премьер-лиги заявил об угрозе своего существования из-за обвинений в участии в договорных матчах - СМИ

Клуб украинской Премьер-лиги Олимпик заявил об угрозе своего существования из-за обвинений председателя комитета по этике и честной игре Франческо Баранки в том, что донецкий клуб причастен к договорным матчам на уровне молодежных команд, сообщает Трибуна.

В распоряжение интернет-ресурса попало письмо Олимпика, в котором клуб обратился ко всем участникам Премьер-лиги и заявил об угрозе своего существования.

Клуб считает все обвинения со стороны комитета по этике и честной игре безосновательными. Олимпик также недоволен тем, что Франческо Баранка сделал аналитический вывод на английском языке, из-за чего он не очень понятный.

Также, по мнению Олимпика, в заключении нет фактов, подтверждающих то, что донецкий клуб причастен к договорным матчам, поэтому клуб не согласен с решением КДК об отстранение команд U-19 и U-21 от футбола.

Кроме того, Олимпик заявил, что во время проведения проверок Франческо Баранка неоднократно в беседах пытался склонить футболистов к признанию в нарушениях, угрожая отстранением от футбола.

Олимпик призвал в письме клубы украинской Премьер-лиги выразить недоверие действиям Франческо Баранки в должности главы комитета по этике и честной игре.

Скрин письма Олимпика

Ранее Апелляционный комитет Федерации футбола Украины (ФФУ) принял решение пожизненно отстранить от игры шестерых воспитанников Олимпика - Назара Единака (выступает в третьей лиге Польши), Вадима Счастливцева (Авангард), Владислава Песочного, Артема Козлова, Луку Надирадзе (все - Сумы) и Богдана Степаненко (Буковина).

Официальный сайт ФФУ опубликовал заявление председателя комитета по этике и честной игре организации, в которой тот сообщил о недовольстве ряда клубов Премьер-лиги действиями на своем посту, из-за чего те якобы начали проводить опросы и собирать подписи о выражении недоверия функционеру.

Баранка обратил внимание, что по Уставу ФФУ клубы могут выразить недовольство решениями органов осуществления футбольного правосудия об отстранении молодежных команд Олимпика за участие в договорных матчах только с помощью Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

НВ сообщал, что Олимпик использовал фейковую новость для ответа на обвинения председателя комитета по этике и честной игры ФФУ Франческо Баранки в проведении договорных матчей на уровне молодежных команд.

Летом 2017 УЕФА допустил донецкий клуб в еврокубки, несмотря на обвинения председателя комитета по этике и честной игре ФФУ в проведении его молодежными командами договорных матчей.