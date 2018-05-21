Клуб украинской Премьер-лиги сменил название

Вместо Вереса в Премьер-лиге будет выступать Львов

Участник украинской Премьер-лиги Верес в следующем сезоне будет выступать под названием Львов.

Об этом сообщает официальный сайт клуба, который в минувшем сезоне проводил домашние матчи во Львове. Вместе с тем Верес возвращается в Ровно.

"К сожалению, развитие Вереса значительно обогнало развитие футбольного хозяйства Ровенской области. Поэтому, клуб был вынужден переехать", - говорится в заявлении его президента Богдана Копытко.

Функционер отметил, что руководство команды сделало все, чтобы та чувствовала себя во Львове комфортно, тогда как значительная часть фанатов Ровенщины не может посещать матчи любимцев в 200 километрах от дома.

Сообщалось, что игроки Вереса, который выступает в украинской Премьер-лиге (УПЛ), написали заявления об увольнении. По данным медиа, одна из причин такого решения - объединение ровенского клуба с футбольным клубом Львов.

По информации СМИ, два клуба украинской Премьер-лиги - Верес и Олимпик - оказались на грани ликвидации. Ровенский клуб - из-за отказа спонсоров финансировать команду.