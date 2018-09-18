18 сентября 2018, вторник

Клуб украинской Премьер-лиги решил уволить легенду итальянского футбола с поста наставника команды

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В Арсенале хотят назначить нового наставника
Фото: ФК Арсенал-Киев

В Арсенале хотят назначить нового наставника

Президент участника украинской Премьер-лиги (УПЛ) Арсенала-Киев Ивица Пирич заявил о том, что клуб собирается отправить в отставку главного тренера команды, легендарного в прошлом итальянского нападающего Фабрицио Раванелли.

В интервью Sport Arena функционер отметил, что в последнем туре Арсенал снова проиграл, из-за чего продолжает находиться на последнем месте в турнирной таблице по итогам восьми туров. По словам президента киевлян, в клубе надеялись, что Раванелли сможет дать новый импульс команде для выступлений в Премьер-лиге, но результаты оказались плачевны.

"Мы начинали наше сотрудничество на взаимном уважении, надеемся, что в таких же отношениях, по-джентельменски расстанемся, и сам Раванелли понимает сложившуюся ситуацию", - добавил Пирич.

Функционер убежден, что в Арсенале пришло время перемен на посту рулевого коллектива, пока тот окончательно не завяз на дне турнирной таблицы, чтобы с новым тренером команда смогла встряхнуться и постараться остаться в Премьер-лиге.

Вместе с тем, генеральный директор клуба Дмитрий Москаленко в комментарии Tribuna.com заверил, что наставник остается на своем посту и готовит подопечных к следующему матчу УПЛ против Олимпика. Журналист телеканалов Футбол 1/2 Игорь Бурбас сообщил, что именно Москаленко примет решение о будущем специалиста, ведь он был инициатором его назначения.

Раванелли в конце июня 2018 года стал наставником Арсенала, который с этого сезона выступает в украинской Премьер-лиге.

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