Клуб украинской Премьер-лиги проверил игроков на полиграфе после поражения - СМИ

Руководству ФК Львов не понравилось поражение от Десны

Руководство клуба Львов проверило всех своих футболистов на детекторе лжи после поражения в 11-м туре украинской Премьер-лиги от Десны, сообщает FootballHub.

По информации медиа, правлению Львова не понравилось поражение от черниговской команды, поэтому у него появились подозрения в нечестности матча.

В ногу з часом⏳

Керівництву ФК Львів не сподобалася остання поразка команди, від Десни (1:3).

І воно перевірило ВСІХ українських гравців клубу на ДЕТЕКТОРІ БРЕХНІ???? із запитанням:

Чи чесним був той матч❓

Як ви ставитеся до таких методів✍#UPL #УПЛ pic.twitter.com/pKEGag03UX — FootballHub (@FootballHub_Ua) 16 октября 2018 г.

По итогам 11 поединков западноукраинский коллектив занимает девятое место в таблице из 12-ти. До поражения от Десны он не проигрывал в пяти матчах кряду (победа и четыре ничьи).

Ранее Львов уступил на своем поле черниговскому клубу со счетом 1:3 в 11-м туре Премьер-лиги.

В мае украинские правоохранительные органы провели более 50 обысков в девяти областях Украины для выявления организаторов договорных матчей в футболе.

Позже глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил о завершении спецоперации против преступных групп, которые организовывали договорные футбольные матчи. По его словам, задокументирована деятельность пяти преступных групп, 320 человек, 35 клубов из 10 областей. Впервые обоснованные подозрения выдвигают не только игрокам, но и организаторам.

В конце июня полиция начала проводить обыски в 11 регионах Украины в рамках дела о договорных футбольных матчах.