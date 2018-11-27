27 ноября 2018, вторник

Клуб украинской Премьер-лиги подписал полузащитника молодежной сборной Албании - СМИ

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По данным Transfermarkt, Шала (слева) еще 25 октября подписал контракт с Ворсклой
Фото: NewsBeezer

По данным Transfermarkt, Шала (слева) еще 25 октября подписал контракт с Ворсклой

Представитель украинской Премьер-лиги Ворскла подписала полузащитника молодежной сборной Албании Адениса Шалу, сообщает Tema.

По информации медиа, помог в переходе 20-летнего футболиста бывший игрок полтавского клуба Арменд Далкку, который сейчас выступает за Приштину.

Ранее Шала выступал за молодежную сборную Косово, но недавно перебрался в молодежную команду Албании. Его предыдущим клубом была вторая команда турецкого Фенербахче.

Согласно авторитетному порталу Transfermarkt, полузащитник является футболистом второй команды Ворсклы и заключил контракт с украинской стороной 25 октября.

Накануне Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что поединок пятого тура группового раунда Лиги Европы Ворскла - Арсенал состоится, несмотря на возможное введение военного положения в Украине.

Матч между украинской и английской командами состоится в четверг, 29 ноября, в 19:55 по киевскому времени в Полтаве.

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