Клуб украинской Премьер-лиги ответил фейком на обвинения в договорных матчах

Участник украинской Премьер-лиги Олимпик использовал фейковую новость для ответа на обвинения главы комитета по этике и честной игре Федерации футбола Украины (ФФУ) Франческо Баранки в проведении договорных матчей на уровне молодежных команд.
На своей странице в Instagram донецкий клуб заявил, что в 2015 году на родине итальянского функционера называли "Крестным отцом проведения и организации договорных матчей".
В своем обвинении Олимпик сослался на сайт Корреспондент, который перепечатал искаженную новость с портала Советский спорт. Последний ссылался на Football Italia, где Баранку называли не "крестным отцом", а главой неприбыльной организации Federbet, что занимается борьбой с договорными матчами.
Ранее официальный сайт ФФУ опубликовал заявление главы комитета по этике и честной игре организации, в котором тот сообщил о недовольстве ряда клубов Премьер-лиги его действиями на своем посту, из-за чего те якобы начали проводить опрос и собирать подписи относительно выражения недоверия функционеру.
Баранка обратил внимание, что по Уставу ФФУ клубы могут выразить недовольство решениями органов осуществления футбольного правосудия об отстранении молодежных команд Олимпика за участие в договорных матчах только с помощью Спортивного арбитражного суда в Лозанне.
Летом 2017 года УЕФА допустил донецкий клуб в еврокубки, несмотря на обвинения главы комитета по этике и честной игры ФФУ в проведении его молодежными командами договорных матчей.
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