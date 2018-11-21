21 ноября 2018, среда

Клуб украинской Премьер-лиги ответил фейком на обвинения в договорных матчах

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Олимпик приписал Баранке проведение и организацию договорных матчей в Италии
Фото: Federbet

Олимпик приписал Баранке проведение и организацию договорных матчей в Италии

Участник украинской Премьер-лиги Олимпик использовал фейковую новость для ответа на обвинения главы комитета по этике и честной игре Федерации футбола Украины (ФФУ) Франческо Баранки в проведении договорных матчей на уровне молодежных команд.

На своей странице в Instagram донецкий клуб заявил, что в 2015 году на родине итальянского функционера называли "Крестным отцом проведения и организации договорных матчей".

В своем обвинении Олимпик сослался на сайт Корреспондент, который перепечатал искаженную новость с портала Советский спорт. Последний ссылался на Football Italia, где Баранку называли не "крестным отцом", а главой неприбыльной организации Federbet, что занимается борьбой с договорными матчами.

Ранее официальный сайт ФФУ опубликовал заявление главы комитета по этике и честной игре организации, в котором тот сообщил о недовольстве ряда клубов Премьер-лиги его действиями на своем посту, из-за чего те якобы начали проводить опрос и собирать подписи относительно выражения недоверия функционеру.

Баранка обратил внимание, что по Уставу ФФУ клубы могут выразить недовольство решениями органов осуществления футбольного правосудия об отстранении молодежных команд Олимпика за участие в договорных матчах только с помощью Спортивного арбитражного суда в Лозанне.

Летом 2017 года УЕФА допустил донецкий клуб в еврокубки, несмотря на обвинения главы комитета по этике и честной игры ФФУ в проведении его молодежными командами договорных матчей.

Журнал НВ
по специальной цене

Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове