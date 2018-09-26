Клуб украинской Премьер-лиги прокомментировал слухи о назначении наставником экс-игрока Шахтера и Днепра - СМИ

Арсенал-Киев не рассматривает Езерского в качестве кандидата на вакантный пост

Участник украинской Премьер-лиги Арсенал-Киев опроверг сообщения о назначении главным тренером команды бывшего игрока Шахтера и Днепра Владимира Езерского, сообщает Sport Arena.

Как отмечает медиа, в столичном клубе отрицают информацию о том, что нынешний наставник сборной Украины среди игроков до 17 лет рассматривается кандидатом на вакантную должность.

Согласно данным портала, в клубе планируют объявить имя нового рулевого команды через несколько дней.

На прошлой неделе Фабрицио Раванелли покинул пост наставника Арсенала. На данный момент коллектив является безоговорочным аутсайдером чемпионата Украины, набрав всего четыре очка в девяти турах.

Объясняя свою отставку, итальянский тренер заявил, что ушел из-за финансовых проблем в клубе, поскольку игроки, тренерский штаб и сотрудники уже несколько месяцев не получают зарплату.

Позже СМИ узнали, что Арсенал ищет украинского наставника на замену покинувшего команду легендарного в прошлом футболиста Фабрицио Раванелли.