19 сентября 2018, среда

Клуб украинской Премьер-лиги определился с будущим легенды итальянского футбола на посту наставника команды

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Раванелли не отправляли в отставку - генеральный директор Арсенала
Фото: ФК Арсенал-Киев

Раванелли не отправляли в отставку - генеральный директор Арсенала

Генеральный директор Арсенала-Киева Александр Москаленко заверил, что главный тренер команды и легендарный в прошлом итальянский нападающий Фабрицио Раванелли не будет уволен.

В комментарии телеканалу Футбол 1/2 функционер отметил, что ни он, ни президент клуба Ивица Пирич не отправляли специалиста в отставку. По его словам, он не знает, как сгладить "эту ситуацию", тогда как сам наставник очень заведен, и если Арсенал победит Олимпик 22 сентября в Премьер-лиге, то рулевого коллектива можно будет успокоить.

"Все говорят, что нужно менять тренера. Но мне звонят люди со стороны и говорят, что мы ходим на футбол, потому что у вас есть Раванелли, мы смотрим футбол, потому что у вас есть Раванелли", - добавил Москаленко.

Генеральный директор киевского клуба убежден, что команда демонстрирует большой прогресс, хотя ей и не хватает результата, отмечая большой шаг вперед в тренировочном процессе, в самом отношении и в организации. Чтобы не ломать это и возвращаться назад функционер не хочет увольнения наставника.

Накануне президент Арсенала Ивица Пирич заявил о том, что клуб собирается отправить в отставку Фабрицио Раванелли, указав, что в последнем туре коллектив снова проиграл, из-за чего продолжает находиться на последнем месте в турнирной таблице по итогам восьми туров. 

Итальянский специалист стал наставником команды в конце июня 2018 года. С этого сезона она выступает в украинской Премьер-лиге.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове