Клуб украинской Премьер-лиги определился с будущим легенды итальянского футбола на посту наставника команды

Генеральный директор Арсенала-Киева Александр Москаленко заверил, что главный тренер команды и легендарный в прошлом итальянский нападающий Фабрицио Раванелли не будет уволен.

В комментарии телеканалу Футбол 1/2 функционер отметил, что ни он, ни президент клуба Ивица Пирич не отправляли специалиста в отставку. По его словам, он не знает, как сгладить "эту ситуацию", тогда как сам наставник очень заведен, и если Арсенал победит Олимпик 22 сентября в Премьер-лиге, то рулевого коллектива можно будет успокоить.

"Все говорят, что нужно менять тренера. Но мне звонят люди со стороны и говорят, что мы ходим на футбол, потому что у вас есть Раванелли, мы смотрим футбол, потому что у вас есть Раванелли", - добавил Москаленко.

Генеральный директор киевского клуба убежден, что команда демонстрирует большой прогресс, хотя ей и не хватает результата, отмечая большой шаг вперед в тренировочном процессе, в самом отношении и в организации. Чтобы не ломать это и возвращаться назад функционер не хочет увольнения наставника.

Накануне президент Арсенала Ивица Пирич заявил о том, что клуб собирается отправить в отставку Фабрицио Раванелли, указав, что в последнем туре коллектив снова проиграл, из-за чего продолжает находиться на последнем месте в турнирной таблице по итогам восьми туров.

Итальянский специалист стал наставником команды в конце июня 2018 года. С этого сезона она выступает в украинской Премьер-лиге.