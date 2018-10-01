01 октября 2018, понедельник

Клуб украинской Премьер-лиги назначил нового наставника на замену легендарному итальянцу

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Грозный в третий раз возглавил Арсенал
Фото: ФК Арсенал-Киев

Грозный в третий раз возглавил Арсенал

Участвующий в украинской Премьер-лиге Арсенал-Киев объявил о назначении новым главным тренером Вячеслава Грозного, который заменит на этом посту легендарного в прошлом итальянского нападающего Фабрицио Раванелли.

Как сообщает официальный сайт новичка ведущего дивизиона страны, нового рулевого команды киевский клуб представил 1 октября.

Ранее Грозный дважды возглавлял Арсенал - в 2002-2004 и 2010 годах. Предыдущим местом работы 62-летнего специалиста был казахстанский Иртыш.

Ранее Раванелли покинул пост наставника Арсенала. На данный момент коллектив является безоговорочным аутсайдером чемпионата Украины, набрав всего четыре очка в 10-ти турах. 

Объясняя свою отставку, итальянский тренер заявил, что ушел из-за финансовых проблем в клубе, поскольку игроки, тренерский штаб и сотрудники уже несколько месяцев не получают зарплату.

Специалист стал наставником киевской команды в конце июня 2018 года. С этого сезона она выступает в украинской Премьер-лиге.

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