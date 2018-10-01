Клуб Премьер-лиги отреагировал на появление фанатов на трибуне своей команды в футболках с изображением Гитлера

В Ворскле открестились от фанатов в футболках с изображением Гитлера

Вице-президент Ворсклы Олег Лысак прокомментировал ситуацию с появлением на трибуне с болельщиками полтавского клуба людей в футболках с изображением Адольфа Гитлера.

Как сообщил функционер в интервью Полтавщине-Спорт, клуб считает эту ситуацию провокацией и будет обращаться с заявлением в Службу безопасности Украины.

"Всех болельщиков, которые были тогда на секторе Ворсклы, можно разделить на две части – тех, кто организовано приехали из Полтавы, и тех, кто стихийно пришли, купив билеты. Я так понимаю, эти люди – не из тех, кто организовано приехал из Полтавы. Я не понимаю, кто и зачем делает это перед матчами Лиги Европы. Мы подключим СБУ, полицию и будем разбираться в пределах регламентных норм", - сказал Лысак.

Также вице-президент отметил, что при входе на стадион в Полтаве каждый болельщик будет тщательно проверяться стюардами.

Ранее сообщалось, что фанаты Ворсклы пришли на матч десятого тура чемпионата Украины, в котором полтавская команда в Чернигове играла против Десны, в футболках с изображением Адольфа Гитлера.

Ворскла обыграла Десну со счетом 2:0, одержав в чемпионате Украины четвертую победу подряд.