Клуб полузащитника сборной Украины стал чемпионом Бельгии - видео
Генк, за который выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский, за тур до завершения чемпионата Бельгии стал чемпионом страны.
Генк сыграл вничью с Андерлехтом 1:1 в матче 9 тура второго этапа чемпионата Бельгии и этого хватило, чтобы стать недосягаемым для Брюгге, который проиграл Стандарду 0:2.
Брюгге, который идет вторым в турнирной таблице, отстал от команды Малиновского на четыре очка за тур до завершения сезона.
Малиновский провел на поле весь матч, но результативными действиями не отметился.
Обзор матча Андерлехт - Генк - 1:1
Генк стал чемпионом Бельгии в четвертый раз в истории и впервые с 2011 года.
Малиновский провел в сезоне за Генк 37 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 12 результативных передач.
Ранее Руслан Малиновский стал претендентом на звание лучшего футболиста сезона в чемпионате Бельгии.