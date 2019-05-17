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Клуб полузащитника сборной Украины стал чемпионом Бельгии - видео

Сегодня, 00:53
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Клуб полузащитника сборной Украины стал чемпионом Бельгии - видео - фото

ФК Генк

На счету Малиновского 13 голов в чемпионате

Генк, за который выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский, за тур до завершения чемпионата Бельгии стал чемпионом страны.

Генк сыграл вничью с Андерлехтом 1:1 в матче 9 тура второго этапа чемпионата Бельгии и этого хватило, чтобы стать недосягаемым для Брюгге, который проиграл Стандарду 0:2.

Брюгге, который идет вторым в турнирной таблице, отстал от команды Малиновского на четыре очка за тур до завершения сезона.

Малиновский провел на поле весь матч, но результативными действиями не отметился.

Обзор матча Андерлехт - Генк - 1:1

Генк стал чемпионом Бельгии в четвертый раз в истории и впервые с 2011 года.

Малиновский провел в сезоне за Генк 37 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 12 результативных передач.

Ранее Руслан Малиновский стал претендентом на звание лучшего футболиста сезона в чемпионате Бельгии.

Теги:   Футбол ФК Генк Руслан Малиновский

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